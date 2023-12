A magyar szövetség közleménye szerint a csapat javarészt a Magyarországon szereplőkkel kezdi meg a közös munkát december 12-én Telkiben, majd karácsony után csatlakozhat a kerethez a külföldön játszók többsége.

A válogatott január 5-én 18.15-től Tatabányán Csehország ellen játszik felkészülési mérkőzést, január 12-én, Münchenben pedig Montenegró ellen kezdi meg Európa-bajnoki szereplését.



Az Eb-re 20 játékos nevezhető, akik közül mérkőzésenként 16 szerepelhet. A 20 fős és a korábban leadott 35 fős keret között 2-2 játékos cseréje lehetséges az Európa-bajnokság csoportkörében, a középdöntőben és a döntő hétvégén.



"Természetesen most sem volt egyszerű a keret kijelölése, több poszton is számos jó teljesítményt láttam és látok a bajnoki és európai kupamérkőzéseken, vagy éppen a lengyelek elleni meccseken, de persze a végleges keret kialakításában a Telki edzőtáborban nyújtott teljesítmény is támaszt ad majd. Mikler Roland sajnos nem tud szerepelni az Európa-bajnokságon" - mondta el a csapathirdetés kapcsán Chema Rodriguez.

"Egyeztettünk Rolival, jelezte, hogy az egészségi állapota az Európa-bajnoki szereplést nem teszi lehetővé, hiszen a torna olyan sorozatterhelést jelent, ami nagy kockázattal járna számára a szezon további részére, könnyen lehet, hogy ki kellene hagynia az olimpiai selejtezőt, ha januárban Németországban ott van a meccseken. Így mérlegelnünk, súlyoznunk kellett. Az Európa-bajnokság azonban jó lehetőség a többi kapus számára, nagyon számítok rájuk, mint ahogyan a többi kerettagra is, és várom, hogy megkezdjük a felkészülést."



Mikler Roland kiemelte, hogy 2004 óta szerepel a nemzeti csapatban, 14 világverseny és 239 mérkőzés tapasztalatával mondhatja, hogy a válogatottság számára mindig is kiemelten fontos volt.



"Most azonban olyan állapotban vagyok, hogy döntést kellett hoznom, hiszen az Európa-bajnokság sorozatterhelése veszélybe sodorhatná számomra az idény hátralévő szakaszát, benne az olimpiai selejtezővel és remélhetőleg az olimpiával. 2012-ben ott lehettem Londonban, pontosan tudom, hogy mennyit jelent egy sportoló pályafutásában az olimpián való részvétel, és a hazám képviselete, éppen ezért szeretnék újra ott lenni, és eljutni Párizsba! Nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, de Chema Rodriguezzel teljesen azonos módon gondolkoztunk az ügyben, így kihagyom az Európa-bajnokságot. A bő keretben szerepel a nevem, de a hangsúly most azokon van, akik ott tudnak lenni majd a tornán, számos kapustársam is ott van a névsorban, és biztos vagyok benne, hogy jól védenek majd Németországban, minden erőmmel drukkolni fogok a csapatnak!"



Az Európa-bajnokságot követően az együttes március 14-17-én vb-8. helyének köszönhetően olimpiai selejtezőt játszhat. A kvalifikációs tornák helyszíne és csoportbeosztása az Eb-t követően válik ismertté a Nemzetközi Kézilabda Szövetség döntése alapján, de a Magyar Kézilabda Szövetség is beadja pályázatát a selejtező megrendezésére, amennyiben a válogatott nem harcolja ki az ötkarikás részvételt a kontinensviadalon, melyről egy csapat kerül ki az olimpiára.

Borítókép: Sanjin Strukic/Pixsell/MB Media/Getty Images