Faluvégi Rudolf, a német élvonalbeli TVB 1898 Stuttgart irányítója az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokság helyett a családjának és a felkészülésnek szenteli a januárt, mivel nem került be a magyar válogatott 35 fős bő keretébe.

A 26 éves játékos vasárnap az MTI-nek elmondta, nem volt meglepetés számára, hogy kimaradt a névsorból, mivel a Gulyás István vezette szakmai stáb nem is kereste.



"Novemberben, amikor hallottam, hogy több játékost is hátráltat a koronavírus, arra gondoltam, hogy esetleg előkerülhet a nevem, de nem így történt, és tudni kell olvasni a sorok között" - nyilatkozta.



Faluvégi 2017 nyarától előbb másfél szezont töltött a francia HBC Nantes együttesénél, amellyel ezüstérmet szerzett a Bajnokok Ligájában, majd tavaly tavasszal a Cesson Rennes csapatát erősítette, nyáron pedig a Bundesligába szerződött. A válogatottban 2015 és 2018 között 14 alkalommal szerepelt, egyrészt a sérülései miatt, másrészt az elmúlt öt évben dolgozó öt szakmai stáb közül nem mindegyik számított rá. Hangsúlyozta, mindent megtesz, hogy legyen még lehetősége képviselni a hazáját.



"Bízom benne, hogy az a sok munka, erő és kitartás, amit belefektetek a játékba, megajándékoz azzal, hogy az elkövetkező években kihagyhatatlan leszek a válogatott, mert most nem vagyok az" - vélekedett.



A Stuttgart december 26-án játssza idei utolsó Bundesliga-mérkőzését, azt követően szokatlanul hosszú, kéthetes szünetet kapnak a játékosok. Faluvégi elmondta, hogy feleségével és két kisgyermekével szeretne hazalátogatni a családjukhoz, bár egyelőre kérdéses, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások ezt, pontosabban a visszatérést lehetővé teszik-e.

Sport365.hu - Gulyás István szövetségi kapitány kihirdette bő keretét a Vb-re A magyar szövetség honlapján közzétett névsorból a spanyol Bidasoa Irún jobbátlövőjén és a német TVB Stuttgart irányítóján kívül hiányzik Bartucz László, a Grundfos Tatabánya KC kapusa, valamint Fekete Bálint, a Dabas nyolcszoros válogatott jobbátlövője is. A Balatonfüred október közepén honosított horvát beállója, Petar Topic, valamint spanyol jobbszélsője, Pedro Rodríguez Álvarez viszont tagja a bő keretnek.



A stuttgarti irányító a mostani idényben eddig nyolc mérkőzésen lépett pályára, összesen nyolc gólt dobott és 13 gólpasszt adott. Mint elmondta, a bajnokság első három meccsén kevesebbet játszott a megszokottnál, utána viszont jöttek olyan találkozók, amelyeken kezdő volt, és neki kellett húzóemberré válnia.



"Voltak pillanatok, amikor éreztem, hogy tudnék segíteni, mégsem kerültem pályára. Ennek ellenére nem keseredtem el, és amikor eljött a pillanat, meg tudtam húzni a csapat szekerét, és hozzá tudtam tenni a magam részét" - magyarázta.



Faluvégi hozzáfűzte, érzése szerint mindig hasznos tagja tudott maradni az együttesnek, és az edzője is élvezi a helyzetet, hogy vannak olyan játékosok a kispadon, akikhez bátran nyúlhat, mert tudnak segíteni. Az irányító az elmúlt egy hónapban egy kisebb lábsérüléssel bajlódott, ezért nem játszhatott, de hétfőn valószínűleg újrakezdheti a futóedzéseket, és az év utolsó két meccsén szeretne visszatérni a pályára. Ehhez vissza kellene szereznie a fizikai felkészültségét, de a sűrű menetrend miatt csapata szinte kizárólag taktikai munkát végez a mérkőzések között.



Mint elmondta, rendkívül rossz helyen, a sarkán vízhólyag jött létre, ami két hét alatt sem gyógyult meg, sőt kialakult miatta egy bakteriális fertőzés, ezért belázasodott, és elkezdett lüktetni az összes nyirokcsomó a lábában. A kórházban felvágták az érintett területet és megszabadították a gyulladt szövetek nagy részétől.



Faluvégi szerződése jövő nyáron jár le, de egyelőre nem tárgyalt a klubvezetőkkel a hosszabbításról. Mint elmondta, szeretnék együtt tartani a csapatot - amely az előző idényben a 12. lett, most viszont az ötödik helyen áll -, de az illetékesek még várnak, mert nem tudják, mikor érkezik a világjárvány miatti állami és városi segítség, illetve milyen mértékű lesz, felelőtlenül pedig nem tesznek ajánlatokat.

Borítókép: Adam Nurkiewicz/Getty Images