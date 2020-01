A férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában a mieink a svédek ellen léptek pályára.



A találkozót a magyar csapat kezdte jobban, Szita a második gólját lőtte már az ötödik percben, amire csak Gottfridsson tudott válaszolni, így 2-1-re vezettünk.



A 10. percben már két gól volt a magyar vezetés Győri góljával. (4-2)



Az elmúlt öt percben csak egy gól született a találkozón, azt Lagergren szerezte így egy gólos magyar vezetésnél időt kért a svéd kapitány. (4-3)



Az időkérés után Pellas révén egyenlített Svédorzág (4-4).



A 20. percben született meg az ötödik magyar gól. Ligetvári Patrik lőtt a hálóba, ami Appelgrenről pattant be, megtörve ezzel egy 10 perces gólcsendet.



Öt perccel a félidő vége előtt Gottfridsson góljával 7-6-ra a svédek vezettek már, amire Balogh reagált nagyon gyorsan. (7-7)



Ezután felváltva estek a gólok, Pellas harmadik góljával már 10-9 volt az állás az északiak javára.



Nagy Bence lövését véte Appelgren így egy időntúli szabaddobás után maradt is az állás 10-9 oda.



Az ötödik percben Máthé Dominik lőtt gólt, amivel 12-11 volt az állás oda.



A 10. percben Máthé Dominik góljával 14-13 volt az állás, de még mindig az északiak, vezettek.

A 12 percben Sípos Adrián óriási ziccert hagyott ki 15-14-nél az ellentámadás után, a svéd tréner másodszor kérte ki az idejét.



A 15. percben Győri Mátyás második góljával 16-16 lett az állás.

10 perccel a mérkőzés vége előtt Gottfridsson negyedik góljával két góllal vezetett Svédország (18-20)

Öt perccel a vége előtt Gottfridsson góljával már háromgólos előnyben volt ellenfelünk, amikor Chema Rodriguez időt kért (18-21)

Két perccel a mérkőzés vége előtt már öttel vezetett az északi csapat. (18-23)

A találkozón Lagergrené volt az utolsó szó (18-24)

A végeredmény: Magyarország-Svédország 18-24

A meccs összefoglalója:

Watch the Game Highlights from Hungary vs. Sweden, 01/21/2020 pic.twitter.com/lLTcaN5VK3