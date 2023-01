A magyar férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte Brazíliát az olimpiai kvalifikációs világbajnokság középdöntőjének második fordulójában, pénteken Göteborgban, ezzel megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra.

A magyarok 18 fős keretéből ezúttal Bujdosó Bendegúz és Kovacsics Péter maradt ki, a kisebb ujjsérüléssel bajlódó Mikler Roland viszont a kezdőcsapatban kapott helyet.



A brazilok meglepően gyengén kezdtek, ezt - gyors ellenakciókkal - kihasználva a magyar válogatott hét perc után 6-2-re vezetett. A dél-amerikaiak a tizedik percben időt kértek, ám Mikler továbbra is remekül védett.



Kettős emberelőnyben némileg lendületbe került a brazil csapat, egy 3-0-s sorozattal megkezdte a felzárkózást, és mivel a 26. percben már csak 13-11-es előnyben volt az egyre több kisebb hibát elkövető magyar együttes, a szakmai stáb időt kért, majd szinte minden poszton cserélt.



Egy újabb 4-0-s széria végén egyenlített a továbbra is kevesebbet hibázó Brazília, a szünetben pedig 14-14 volt az állás.



A második félidő elején megint összeszedettebbek voltak a magyarok, egy 5-1-es sorozattal sikerült ellépniük, ám a 38. percben elveszítették Sipos Adriánt, aki a harmadik kiállítása miatt piros lapot kapott. Ez, majd Bánhidi Bence kiállítása sem törte meg a válogatottat, amely ebben az időszakban megint kevés hibával kézilabdázott támadásban és védekezésben egyaránt, így a meccs háromnegyedénél 24-19-es előnyben volt.



A dél-amerikaiak továbbra sem adták fel, és egy 5-1-es szériával újra felzárkóztak egygólos hátrányra. Az 53. percben jött a második magyar időkérés, de a balátlövők háromszor is a kapufát találták el. A magyar védőfal újra remekül összeállt, és amikor egy brazil lerohanás végén Mikler bravúrral védett, majd Lékai Máté gólt lőtt, eldőlt a mérkőzés.



A braziloknál Hugo Bryan Monta Da Silva hat, Jean Pierre Dupoux öt, Gustavo Rodrigues négy gólt lőtt, Mikler Roland 13, Székely Márton egy, Leonardo Tercariol hét, Rangel da Rosa három védéssel zárt. A két együttes hetedik egymás elleni mérkőzésén a hetedik magyar siker született.

A magyarok - akiknek a legjobb hét közé jutás a céljuk - a csoportkörben a Koreai Köztársaságot 35-27-re, Izlandot 30-28-ra legyőzték, Portugáliától 27-20-ra kikaptak, így két pontot vittek magukkal a középdöntőbe, ahol Svédországtól 37-28-as vereséget szenvedtek, vasárnap 15.30-tól pedig a Zöld-foki Köztársaság ellen lépnek pályára. A negyeddöntőbe a csoport első két helyezettje jut.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, II. csoport:

Magyarország-Brazília 28-25 (14-14)

Göteborg, v.: Pavicevic, Raznatovic (montenegróiak)

lövések/gólok: 45/28, illetve 48/25

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 3/2

kiállítások: 12, illetve 6 perc

Magyarország:

Mikler - Bóka 6, Bodó 4, Lékai 7, Bánhidi 2, Ancsin 6, Rodríguez 1, cserék: Sipos, Ilic 1, Hanusz, Szita, Rosta 1, Ligetvári, Székely

Borítókép: MTI/Kovács Tamás