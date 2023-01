José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány számára Mikler Roland utolsó védése volt a mérkőzés pillanata pénteken, amikor a magyar férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte Brazíliát az olimpiai kvalifikációs világbajnokság középdöntőjének második fordulójában, Göteborgban, ezzel megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra.

"Nagyon jó meccset játszottunk, egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, hiszen volt lehetőségünk hat góllal is elhúzni, de akkor nem tudtunk betalálni, ellenfelünk pedig lerohanások végén felzárkózott az első és a második félidőben is. A mérkőzés pillanata számomra egyértelműen Mikler Roland védése volt a hajrában, amikor egy brazil lerohanás végén bravúrral hárítani tudott" - nyilatkozta a lefújás után a spanyol edző.



Az eset két perccel a találkozó vége előtt történt 26-24-es magyar vezetésnél. A Szeged kapusa 38 brazil lövésből 13-at hárított.



"A brazilok nem okoztak meglepetést, úgy játszottak, ahogy számítottunk rá, nekünk pedig a továbbiakban meg kell próbálnunk ezt a magas színvonalat produkálnunk hatvan percen keresztül" - szögezte le a szövetségi kapitány.



Rodríguez hangsúlyozta, ezúttal is nagyon elégedett a játékosaival és büszke rájuk, mert mindent megtettek a siker érdekében.



Bánhidi Bence úgy fogalmazott, nagyon boldog a győzelem miatt, mert kőkemény meccset sikerült megnyerniük, hiszen a brazilok nagyon jó erőt képviselnek.



"Miután elléptünk négy-öt góllal, mindig azt láttuk, hogy megint ott vannak a nyakunkon, mert folyamatosan visszajöttek a mérkőzésbe. Ezáltal mentálisan is nagyon nehéz meccs volt, mert ezek a legnehezebb időszakok egy mérkőzés folyamán, hiszen utána újra erőt kell vennünk magunkon, visszajönnünk a meccsbe, átvennünk a vezetést, és ellépni három-négy góllal, hogy mindenki megnyugodjon" - magyarázta a Szeged beállója, aki két találattal járult hozzá a sikerhez.



Hozzáfűzte: összességében jól játszottak, de az első félidőben az ellenfél kapust cserélt, ők pedig sok ziccert hibáztak. A második felvonásban technikai és egyéb hibáik voltak, ráadásul a játékvezetők is a brazilok pártját fogták meglátása alapján, ezért tudtak ismét visszajönni meccsbe.



"Nagyon együtt volt a csapat és a végsőkig harcoltunk, küzdöttünk, és behúztuk ezt a fontos két pontot" - vélekedett Bánhidi.



A magyarok - akiknek a legjobb hét közé jutás a céljuk - a csoportkörben a Koreai Köztársaságot 35-27-re, Izlandot 30-28-ra legyőzték, Portugáliától 27-20-ra kikaptak, így két pontot vittek magukkal a középdöntőbe, ahol Svédországtól 37-28-as vereséget szenvedtek, vasárnap 15.30-tól pedig a Zöld-foki Köztársaság ellen lépnek pályára. A negyeddöntőbe a csoport első két helyezettje jut.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás