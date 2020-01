Balogh Zsolt dobta a legtöbb gólt büntetőből az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében.

A torna honlapjának statisztikai összegzése szerint a Tatabánya jobbátlövője 12 kísérletből tízszer volt eredményes hétméteresből a malmői csoportmeccseken. A ranglista második helyén az ukrán Artyom Kozakjevics áll kilenc büntetőgóllal.



A magyarok szombaton Oroszországot 26-25-re, szerdán Izlandot 24-18-ra győzték le, hétfőn pedig 24-24-es döntetlent játszottak az olimpiai és világbajnok Dániával, így megnyerték csoportjukat, és a maximális két pontot viszik magukkal a pénteken kezdődő középdöntőbe.

A góllövőlistát a csoportkör után az osztrák Mikola Bylik vezeti negyven lövésből 28 találattal. A legjobb magyar, Balogh Zsolt 24 kísérletből 16 gólt dobott. A mezőnyből Szita Zoltán volt a legeredményesebb, a lengyel Wisla Plock balátlövője 23 próbálkozásból 13-szor talált be.



A magyar játékosok közül a legtöbb labdaeladás Győri Mátyás nevéhez fűződik, a Tatabánya irányítója tízszer hibázott ilyen módon. A legtöbb lövésblokkolással - öttel - Bánhidi Bence büszkélkedhet.



A kapusok rangsorában Mikler Roland a tizedik helyen áll, mivel 99 lövésből 33-at védett ki. A hárított büntetők rangsorában a MOL-Pick Szeged játékosa a második, nyolcból ötöt is sikerült hárítania. A legjobb kapus eddig a svéd Andreas Palicka volt, aki 42 százalékos hatékonysággal védett.



Ami a csapat összteljesítményét illeti, 133 lövésből 74 gól született, mezőnyből 120/64 a mutató, ami az egyik leggyengébb a mezőnyben. A magyar együttes 29 labdaeladással, tíz lövésblokkolással és 11 kiállítással zárta a csoportkört, a kivédett büntetők rangsorát pedig vezeti - 9/6-os mérleggel -, hiszen szerdán Izland ellen Székely Márton is megfogott egy hétméterest.



A csapat a középdöntőben pénteken a világbajnoki ezüstérmes Norvégiával, vasárnap Szlovéniával, kedden a legutóbbi kontinenstornán ezüstérmes Svédországgal, szerdán pedig Portugáliával találkozik. Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Borítókép: Facebook/Grundfos Tatabánya Kézilabda Club