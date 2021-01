Spanyolország 36:28-ra győzte le a magyar férfi kézilabda-válogatottat, ezzel eldőlt, hogy a legjobb négy közé jutásért a francia csapattal kell majd megküzdenünk.

A mérkőzést a spanyol csapat kezdte jobban. Bár az első találatukra hetesből még válaszolni tudtunk, ezt követően azonban Sole és Entrerrios találataival 3-1-re elhúzott ellenfelünk. Nem sokkal később Szita szépített, tovább azonban nem sikerült zárkózni.

A 8. percre a spanyolok 7-2-re megléptek, ezután viszont egy 4-0-s rohammal 1 gólra csökkentették a magyarok a különbséget.

A 13. percben Sunajko góljával kiegyenlítettünk, ezt követően pedig felváltva hulltak a gólok, mindkét oldalon. A 16. percben Székely mutatott be hatalmas védést, de a videózás után megállapították, hogy már a gólvonalon túlról kotorta ki a labdát, így 10-8-ra ismét megléptek a spanyolok. Néhány másodperc múlva egy hibát követően az ellenfélhez játékosához került a játékszer, aki élt a lehetőséggel és 3 gólosra növelte az előnyt. Ezúttal azonban nem engedtük, hogy még tovább növelje előnyét ellenfelünk, 2 gyors találattal csökkentettük a hátrányt. A spanyolok sem engedtek ki, 3 góllal válaszoltak, így 14-10-re módosították az eredményt.

Kilenc perccel az első játékrész vége előtt Gulyás István időt kért. Hiába volt azonban a rövid pihenő, a magyaroknak nem sikerült ritmust váltaniuk és a továbbiakban is sok hibával játszottak, amelyet ki is használt az ellenfél, és ismét 6 gólosra növelte előnyét. Alig 3 perccel a félidő vége előtt már 7 volt közte, ez pedig meg is maradt a sípszóig.

A második játékrész két magyar találattal indult, így mindössze 2 perc alatt sikerült 5 gólosra csökkenteni a hátrányunkat.



Nem örülhettünk azonban sokáig. Bár Hornyák tovább faraghatott volna a hátrányunkból, lövése elakadt a kapusban, ezt követően pedig a spanyolok játékpercei következtek. Ellenfelünk szinte átrohant rajtunk, egy 7-0-s rohammal.



Egészen a 46. percig nem tudtunk újabb gólt szerezni. Ekkor azonban Gulyás István időt kért, és csak annyit mondott tanítványainak húzzák ki magukat, emeljék fel a fejüket. A motiváló beszéd meghozta hatását, 13 gólnélküli perc után Ancsin kétszer is betalált. Hiába pörögtünk fel, a spanyolok nem akartak engedni és szinte minden találatunkra góllal válaszoltak. A hajrára fordulva a magyar csapat mutatott be egy 7-1-es sorozatot, ez azonban csak a szépítésre volt elég.

A spanyolok végül 36-28-el húzták be a meccset.

A magyar férfi kézilabda-válogatott ezzel a csoport 2. helyén végzett, és az elődöntőbe jutásért Franciaország csapatával játszik majd

Spanyolország-Magyarország: 36-28

