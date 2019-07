Hatalmas csatában apróságok döntöttek az ausztrálok ellen 10-9-re megnyert negyeddöntőben Märcz Tamás, a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokság szereplő magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint.

"Amennyire tudtuk, játszottuk a játékunkat egy nagyon kellemetlen ausztrál csapat ellen. A kétcenteres játékukból rengeteg ítéletet kaptak, így sok emberhátrányt kellett kivédekezni, óriási küzdelem volt, nüánszokon múlott a győzelem" - értékelt a szakember a drámai összecsapást követően, amelyet Vámos Márton bombája döntött el az utolsó pillanatokban.

"Az ausztrálok nem véletlenül jutottak tovább Montenegró ellen, nagyon kemény csapat. Manapság a vízilabda már nem csak három-négy válogatottról szól, láthattuk, hogy a világbajnok horvátok megszenvedtek a németekkel, a bombaerős szerbek kikaptak a spanyoloktól" - méltatta riválisát a kapitány.

Märcz Tamás elmondta, Varga Dénes bevetését amíg lehet, szerették volna eltolni, de végül nagy szükség volt a csapatkapitányra:

"Be volt tervezve, hogy ameddig látjuk azt, hogy meg tudjuk oldani a cseréket, addig nem rakjuk be és próbáljuk a következő meccsre spórolni, de kellett a játéka. Nemcsak a gólja lendített, hanem a plusz cserelehetőség is. Annyira elfogytunk a végére, hogy az is segítség volt, hogy egyáltalán beállt, nem beszélve arról, hogy gólt lőtt és irányított a vízben" - tette hozzá a kapitány, aki elmondta, hogy Zalánki Gergő egy hatalmas ütést kapott a fejére, amin egy jókora dudor keletkezett.

Märcz Tamás az elődöntőről úgy vélekedett, mindegy, hogy az olasz vagy a görög csapat jön szembe, mindkettő rendkívül kemény ellenfél.

"A lényeg, hogy mi legyünk egybe, és ha Dumit (Varga Dénes) is tudjuk használni, akkor az csak bővíti a lehetőségeinket." - fogalmazott.

fotó: MTI/Kovács Tamás