A szakember elmondta, a megújult csapat és a felfrissült szakmai stáb hasonló célokkal vág neki az új idénynek, mint az előzőnek: itthon szeretnék visszahódítani a bajnoki címet és megszerezni a Magyar Kupát. A Bajnokok Ligájában a minimumcél a továbbjutás a csoportból, de szeretnének minél tovább jutni az egyenes kieséses szakaszban, ehhez kellenek majd bravúrok - közölte a cégvezető.



Hétfőn a csapat a szlovéniai Roglába utazik kéthetes edzőtáborba, augusztus 10-én pedig a szlovén Gorenje Velenje ellen játszik edzőmeccset, majd Franciaországban egy felkészülési tornán vesz részt - tudatta Kiss Bence.



A szurkolók augusztus 23-26. között a Szegedi Ifjúsági Napokon az OTP Bank-Pick Szeged kitelepülésén találkozhatnak személyesen a játékosokkal. A bérletesek augusztus elejétől újíthatják meg belépőiket, majd két héttel később már új bérletek is vásárolhatók - közölte a cégvezető.



Az előző szezon végéig a Pick Akadémiát irányító Kárpáti Krisztián vezetőedző munkáját a szintén az utánpótlásban dolgozó Vladan Jordovic segíti másodedzőként. A vezetőedző elmondta, a csapattal hétfőn kezdték el a közös munkát: a játékosok orvosi vizsgálatokon, erőnléti, állóképességi teszteken vettek részt. A felkészülés során olyan új sporttudományos módszereket vezetnek be, melyeket korábban nem használtak.



A tizenkét napos szlovéniai edzőtábor során hét új játékost kell beépíteni a csapatba, így a munka felét teszi majd ki a fizikai felkészítés, a másik fele lesz labdás edzés. A franciaországi tornát követően a csapat a Partizan Beograddal játszik Szegeden felkészülési mérkőzést, majd szeptember 1-jén már a Gyöngyöst fogadják a Pick Arénában első bajnoki mérkőzésükön - mondta Kárpáti Krisztián.



A vezetőedző szerint jó erőfelmérő lesz az első idegenben játszott bajnoki meccs, melyen szeptember 9-én a Ferencváros összeszokott csapatával találkozik a Szeged.



Szeptember 13-án vagy 14-én a PSG ellen kezdi el a Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseit a Pick Szeged - közölte Kárpáti Krisztián, hozzátéve az összecsapást szeretnék megnyerni, a csapat alkalmas erre, a játékosok motiváltak.



A hosszú szezonban gyakran hétköznap és hétvégén is mérkőzések várnak majd a játékosokra, így fontos lesz a formaidőzítés. A szakmai stáb célja közelíteni a felnőtt csapatot és az akadémiát, lehetőséget biztosítani a fiataloknak, amennyiben teljesítményükkel és edzésmunkájukkal rászolgálnak erre - hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, ez azonban nem mehet az eredményesség rovására.



A négy éve Szegeden dolgozó Vladan Jordovic másodedző szerint nincs kész recept a sikerre, napról napra keményen kell dolgozni. A szakember a csapategység fontosságát hangsúlyozva fontos feladatnak nevezte az új játékosok beillesztését.



Bánhidi Bence csapatkapitány elmondta, a következtető hetekben kemény munka vár a játékosokra. A válogatott beálló elárulta, a nyáron öthetes programot dolgozott végig, így a háta sokkal jobb állapotban van mint korábban, szinte százszázalékos munkát tud már végezni.



