Veszprémből az ősi rivális Szegedhez igazol a norvég válogatott jobbátlövője, Kent Robin Tönnesen.



"A nyártól a norvég válogatott Kent Robin Tönnesen is minket erősít majd. A jobbátlövővel 2023. június 30-ig szóló szerződést írtunk alá. A világbajnoki ezüstérmes játékos hatalmas tapasztalattal rendelkezik, biztos vagyok abban, hogy nagy erőssége lesz a csapatunknak." - jelentette be Kiss Bence, a Mol-Pick Szeged cégvezetője a klub honlapján.



Érdekesség, hogy Tönnesen a svédországi Partille-ben látta meg a napvilágot, de pályafutása Norvégiában indult. A 29 éves játékos 2010-ben mutatkozott be a norvég válogatottban, akikkel 2017-ben és 2019-ben ezüstérmet nyert.



Tönnesen 2012-13-as idényben a Sävehof együttesében játszott, majd Németországba tette át székhelyét. Játszott Wetzlarban és a Füchse Berlin együttesében.



A norvég átlövő 2017 óta játszik Magyarországon és ő lesz a szegedi klub első norvég kézilabdázója.



Forrás: pickhandball.hu

Borítókép: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images