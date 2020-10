Hétfőn újra edzésbe áll a férfi kézilabda NB I-ben szereplő MOL-Pick Szeged, amelynek korábban több játékosa is megfertőződött a koronavírussal, így az együttes karanténba került.

A klub honlapja arról számolt be, hogy a szakmai stáb egyelőre azoknak a játékosoknak vezényelhet tréninget, akik negatívak voltak, de a szabályok miatt otthon kellett maradniuk. Akik elkapták a fertőzést, azok nem lehetnek a társakkal, hiszen számukra még vizsgálatok következnek.



A Szeged ezen a héten még nem lép pályára, az Orosháza elleni keddi bajnokit már korábban elhalasztották, most viszont az is kiderült, hogy a szombatra kiírt, Tatabánya elleni összecsapást sem játsszák le. Az együttes legközelebb jövő csütörtökön a Portóval találkozik a Bajnokok Ligájában.

