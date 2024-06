Hivatalossá vált, hogy Xavier Pascual Fuertes veszi át a Veszprém kézilabdacsapatának irányítását – közölte a bakonyi klub a hivatalos honlapján. Az 56 éves spanyol szakember 4 éves szerződést kötött a klubbal.

Xavi Pascual a Barcelona együttesében kezdte meg játékos pályafutását, majd több alakulatban is megfordult. Többek között kézilabdázott az Ademar Leónban, a Ciudad de Guadalajarában és az Octavio Vigóban is. Az 1986-tól 2005-ig tartó pályafutása során a Barcelonával érte el legnagyobb sikereit. A katalán alakulattal 2 spanyol bajnokságot, 1 spanyol Szuperkupát és 1 Bajnokok Ligáját nyert.

Edzői karrierjét 2009-ben kezdte meg szülővárosában, ahol egészen 2021-ig dolgozott. Ez idő alatt 11 spanyol bajnokságot, 10 Spanyol Kupát, 11 ASOBAL Kupát, 10 Spanyol Szuperkupát és 5 Super Globe-ot nyert. A Bajnokok Ligája döntőjébe hat alkalommal jutott be a Barcával, ezekből hármat meg is nyert. Először 2011-ben emelhette magasba a legrangosabb európai kupát a katalánokkal, ekkor jelenlegi sportigazgatónk, Nagy László is a csapat tagja volt. 2021-ben távozott a Barcelonától, majd Romániába, a C.S Dinamo Bucuresti együtteséhez tette át székhelyét, ahol 3 szezon alatt 3 bajnoki címet, 2 kupát és 2 szuperkupát ünnepelhetett a csapattal. Emellett a 2023/24-es szezonban bejutottak az Európa-liga négyes döntőjébe is, ahol végül a Flensburg, a Füchse Berlin és a Rhein-Neckar Löwen mögött a 4. helyen végeztek. A klubcsapatok mellett két ciklusban is irányította a román férfi válogatottat, először 2016 és 2018, majd 2021 és 2024 között.

„Nagy megtiszteltetés és büszkeség számomra, hogy az elkövetkező szezonokban csatlakozhatok a Veszprém Handball Club családhoz. Minden kézilabda szerető tudja, hogy a világ egyik legnagyobb csapata a Veszprém. Tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent ennek a klubnak az edzőjének lenni. Komoly felelőséggel és elvárásokkal jár. Ellenfélként már tökéletesen ismerem, hogy milyen érzés a Veszprém Arénában játszani, de remélem, hogy mostantól minden meccsen a szurkolókkal együtt élvezhetem majd ezt a mágikus erőt. A csapattal rengeteget fogunk dolgozni azért, hogy elérjük a kitűzött céljainkat, és így a szurkolóink is büszkék lehessenek ránk. Végül szeretnék köszönetet mondani a C.S. Dinamo Bucuresti-nek az eddigiekért, az együttműködésükért, és mindenekelőtt köszönöm a Veszprém Handball Club-nak, hogy bizalmat szavaztak nekem. Hajrá Veszprém!” – nyilatkozta Xavier Pascual a Veszprém hivatalos oldalának.





Új névszponzor

Szintén szerdán jelentette a veszprémi klub, hogy 2+1 éves szponzori megállapodást írt alá a 4iG Csoporttal, melynek keretében júliustól a 4iG a Veszprém felnőtt és utánpótlás csapatait is támogatja a következő szezontól. A vállalatcsoport új távközlési márkájának bevezetését követően, az új márka, a ONE lesz a Veszprém névadó főszponzora. Így 2024/25-ös idény második felétől a Veszprémi Kézilabda Klub, ONE Veszprém néven folytatja, továbbá a tervek szerint a ONE márka a Veszprém Aréna elnevezésében és arculatában is megjelenik majd.

(Fotó: Veszprém)