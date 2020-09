A koronavírus-fertőzések miatt szinte teljes a bizonytalanság a Sport36-Komló élvonalbeli férfi kézilabdacsapatánál.

"Semmi okosat nem tudok mondani, még azt is csak találgatjuk, mennyire terheli meg a sportolók szervezetét a vírus. Nem egyszerű a helyzet" - nyilatkozta a klub közösségi oldalán Klivinger Bálint vezetőedző.



A komlóiak az Eger legyőzésével kezdték a bajnokságot szeptember 5-én, ám ekkor többen is megfertőződtek. A csapat négy nappal később még pályára lépett Orosházán - és egy góllal kikapott -, azóta viszont sorra halasztja el a mérkőzéseit.

Szigeti Szabolcs, a Komló Sport Kft. ügyvezető igazgatója vasárnap a közösségi oldalán arról számolt be, már 12 játékosuk betegedett meg.



"Mivel még nem tudjuk, mikor jöhetünk ki a karanténból, ezért azt sem látom, mikor fogunk először együtt edzeni. Azt pedig végképp nem tudom, mikor fogunk először bajnokit játszani" - magyarázta Klivinger Bálint.



A magyar szövetség koronavírus-protokollja szerint akár négy-hat hetet is ki kell hagyniuk a fertőzött játékosoknak ahhoz, hogy újra megkezdhessék a munkát, de ez még nem jelent automatikus sportorvosi engedélyt a folytatásra.

Borítókép: Facebook.com/ Komlói Kézilabda Klub