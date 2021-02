Az orosz válogatott Dmitrij Zsitnyikov négy év után távozik a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatától, és visszatér a lengyel Orlen Wisla Plockhoz.

A TVP Sport című lengyel portál csütörtöki beszámolója felidézi, hogy a 31 éves Zsitnyikov 2015 és 2017 között több mint 250 gólt szerzett a lengyel együttes színeiben, majd Szegedre igazolt, ahol bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert. Szerződése a mostani idény után lejár a magyar klubnál. A Wisla Plock ajánlatát már elfogadta, és néhány napon belül aláírja új megállapodását.



A Szegeden balátlövőként szereplő Zsitnyikovra irányítóként számít a lengyel csapat vezetőedzője, Javier Sabaté - aki korábban a Telekom Veszprémet és a magyar válogatottat is irányította -, mivel honfitársa, a spanyol Álvaro Ruiz Sánchez távozik az idény végén.



A balátlövő Szita Zoltánt is foglalkoztató Wisla Plock másik irányítója, a szintén spanyol Niko Mindegia régebben szintén játszott Szegeden.

Borytókép: facebook/zhitnikov dmitriy