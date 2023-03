Az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya lesz Juan Carlos Pastor, az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapatának nyáron távozó vezetőedzője.

Az afrikai ország szövetsége közösségi oldalán jelentette be hétfőn, hogy a párizsi olimpia végéig szóló szerződésről egyeztek meg a spanyol trénerrel, aki csütörtökön írja alá kontraktusát.



"A cél, hogy érmet nyerjünk a 2024-es nyári ötkarikás játékokon " - közölte az egyiptomi szövetség főtitkára, Amr Szalah.



Pastor honfitársát, Roberto García Parrondót váltja a kispadon, vele a válogatott a 2019-es kinevezése óta eltelt időszakban kétszer is hetedikként zárt a világbajnokságon. Parrondónak a hírek szerint azért kellett távoznia, mert nem szerette volna otthagyni klubcsapatát, a német MT Melsungent.



Az 54 éves Pastor 2013 óta irányítja a szegedieket, a Tisza-parti klub novemberben közölte, hogy a szezon végén közös megegyezéssel távozik. A spanyol edzővel az együttes három bajnoki cím és egy Magyar Kupa-siker mellett EHF Kupát is nyert.



Pastor 2004 és 2008 között a spanyol válogatottat vezette, 2005-ban világbajnoki arany,- 2006-ban Európa-bajnoki ezüst-, 2008-ban pedig olimpiai bronzérmet nyert hazája nemzeti csapatával.

