A vendégek keretéből Bánhidi Bence, Gleb Kalaras és Szymon Dzialakiewicz hiányzott.



Luka Stepancic találataival jól kezdett a Szeged (5-2), de elhúzni nem tudott, mert ezt követően kettesével születtek a gólok. A pont nélkül álló északmacedónoknál a volt szegedi Bogdan Radivojevic és a NEKA-nevelésű Uros Borzas mellett immár a Bundesligából hazatért Filip Kuzmanovszki is ott volt a pályán, és a meccs első harmadában négyszer is betalált. A vendégcsapat támadásban és védekezésben is pontosabb volt ellenfelénél, ennek köszönhetően a szünetben 15-12-re vezetett.



A 37. percben még 19-15-ös előnyben volt a Szeged, utána viszont egyre többet hibázott, ráadásul a hazaiak kapusa egyre jobban védett. Nyolc perc alatt egy 4-0-s sorozattal egyenlített az Eurofarm, amelyből közben harmadik kiállítása miatt végleg kivált Gyenyisz Vasziljev. A vendégek kezéből kicsúszott az irányítás, a játék alacsony színvonalúvá vált, de Mario Sostaric góljaival a csongrádiak elmozdultak a holtpontról. Többször is két találattal vezettek, ám a végjátékban megint sokat rontottak, az Eurofarm másfél perccel a vége előtt újra egyenlített.



Az utolsó perc kezdetén Miguel Martins betalált, majd Pavle Petrovic egyenlített. Az utolsó támadás a szegedieké volt, Kárpáti Krisztián vezetőedző 25 másodperccel a vége előtt időt kért, majd nyolc másodperccel a végső dudaszó előtt Szita Zoltán távolról a hálóba bombázott, ezzel csapata nagy küzdelemben megnyerte a találkozót.



Mario Sostaric hét, Luka Stepancic öt, Matej Gaber és Borut Mackovsek négy-négy gólt lőtt, Mikler Roland öt védéssel zárt. A hazaiaknál Uros Borzas hat, Filip Kuzmanovszki öt alkalommal talált be, Kalifa Gedban hat védést mutatott be.



A négy győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel álló Szeged egy hét múlva a horvát PPD Zagreb otthonában játszik a csoportkörből való továbbjutás szempontjából kulcsfontosságúnak ígérkező mérkőzést.

Borítókép: pickhandball.eu