A 2020-as Marian Cozma Év Embere díjat a veszprémi csapat hálóőre, Sterbik Árpád kapta. Ezt a díjat a veszprémi kézilabdázók ítélik oda annak a személynek, aki szerintük példakép a pályán és azon kívül is.



A díjat a Montpellier elleni megnyert Bajnokok Ligája mérkőzés után ítélték oda, a 40 éves hálóőrnek, aki a mérkőzés legjobbja lett a találkozón. Az idény végén visszavonuló kapust a forduló legjobb kapusának is megválasztották.







A Marian Cozma Év Embere díjat, a román játékos halálának tizedik évfordulóján adták oda először 2019-ben. Akkor Nagy László, a Veszprém jobbátlövője kapta, aki most már a bakonyi egyesület, és a magyar válogatott sportigazgatója.



Borítókép: Facebook.com/ EHF Champions League