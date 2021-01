Nik Henigman után, a fiatal Bajus Brunó is szerződést hosszabbított a szegedi csapatban.





"Nagyszerű érzés, hogy sikerült meghosszabbítani a szerződésemet, számol velem a MOL-PICK SZEGED. Idén már több meccsen is szerepet kaptam, Egerben játszottam a legtöbbet, bízom benne, hogy erre egyre több lehetőségem lesz. Ez rajtam is múlik, mert ha az edzéseken jól dolgozom, akkor fejlődök, és számol velem Juan Carlos Pastor vezetőedző. A jövő hét elején a csapattal kezdem a felkészülést, utána a junior válogatott összetartásán veszek részt, így mozgalmas napokkal indul majd számomra az év." - nyilatkozta a klub honlapjának Bajus.



Az egykori szegedi irányító Bajusz Sándor fia látványos gólokkal hívta fel magára a figyelmet már a tavalyi szezonban.











Borítókép: pickhandball.hu

Forrás: pickhandball.hu