A Szeged és a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa előző éve amúgy is tele volt sikerekkel a pályán és otthon is - nyáron ikrei születtek -, most azonban olyan ponthoz érkezett, amiről a szombati meccsen meg is emlékeztek.

Csapatkapitányként vezette ki a válogatottat a 200. mérkőzésére.

Közösségi oldalán azt írja:

"Tegnap egy nagy mérföldkőhöz érkeztem az életemben! Csapatkapitányként vezethettem ki a válogatottat a 200. mérkőzésemre! Leírhatatlan érzés és hatalmas megtiszteltetés!"

Csak így tovább, Mikler Roland, gratulálunk!

Borítókép: Facebook/Mikler Roland