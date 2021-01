Kent Robin Tönnesen világbajnoki ezüstérmes norvég jobbátlövő a Telekom Veszprémtől a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatához igazolt, értesült a handball-planet.com szakportál.

A 29 éves játékos kevés játéklehetőséget kap David Davis vezetőedzőtől és sérülések is nehezítették a dolgát, így a távozása nem meglepetés. A Veszprémet 2017 óta erősítő balkezes átlövő iránt a német Flensburg-Handewitt is élénken érdeklődött.



A jelenleg az egyiptomi világbajnokságon szereplő Tönnesen korábban a svéd IK Sävehof, majd a HSG Wetzlar és a Füchse Berlin játékosa is volt, Szegeden pedig a távozó cseh Stanislav Kaspareket váltja.



A közelmúltban Mikler Roland, a horvát Mirko Alilovic és a szlovén Borut Mackovsek is Veszprémből igazolt a nagy rivális Szegedhez.

Kép: handballveszprem.hu