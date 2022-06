A pickhandball.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Pénteken 18.45-kor megkezdődik a K&H férfi kézilabda liga döntője. Csapatunk a Telekom Veszprém együttesét fogadja a PICK Arénában. Jön a kék péntek, azaz a bajnoki döntő első felvonása.

Csapatunk a Telekom Veszprém ellen csatázik az aranyéremért. Mondhatjuk bátran: a megszokott módon a két rivális, a két ősi ellenfél. Címvédőként várjuk az oda-visszavágós párharcot. Felfokozott a várakozás, a kék hívek is melegítik már a torkukat, hiszen minden tapsra, minden buzdításra nagy szükségünk lesz. 16.45-kor nyit az Aréna kapuja. Érdemes tömegközlekedéssel érkezni, hiszen a lefújást követően az SZKT jóvoltából különjáratok szállítják el a szurkolókat.

Klubunk ismét megmutatta a kék szívét, meghívta a meccsre a makói Kovács Mátét, akinek egyik nagy álma volt, hogy nekünk szurkolhasson, a vak férfi kislányával jön el bennünket buzdítani. A megszokott módon most is ott lesznek velünk a COVID-osztály munkatársai, akik szintén tagjai a #HandballFamily-nek, de a szegedi kerekesszékes kézilabdások is teljes kerettel drukkolnak majd nekünk a lelátón. Híres szegedi sportolókban sem lesz hiány. Kárász Anna olimpiai bajnok kajakos, Olasz Anna hosszútávúszó, vagy éppen a gyalogló Dudás Gyula is kék szerelést húz, hogy támogasson bennünket. Régi játékosaink nagy létszámmal képviseltetik mindig magukat. Többek között Bartalos Zoltán, Habuczki Tamás és Borsodi Péter is velünk lesz.

Maradjunk is Borsodi Péternél, hiszen az első bajnokcsapatunk irányítójával a felvezető műsorban is láthatnak majd interjút. A megszokott show vezeti majd fel a bajnoki döntőt. Kiss Csaba Európa-bajnok vízilabdázó is megszólal, de rengeteg játék színesíti a programot. A megszokott Dance Cam, Emoji Cam és a Rádió 88 karaoke is szerepel a programban, a Kinga Fit Dance táncosai ismét felpörgetik majd a szurkolókat, az ajándékok sem maradnak majd el. A félidőben a szegedi Fly Addiction akrobatikus kosarasai látványos kézilabda-bemutatóval készülnek.

De akkor irány a meccs, mert igazán ezt várja mindenki. 17.30-kor a Móra Ferenc múzeum elől indul a Szurkolói felvonulás, amelyre mindenkit nagy szeretettel várnak.

Idén ez lesz a negyedik Szeged-Veszprém párharc. Az NB I-ben idegenben döntetlent játszottunk ellenük, hazai pályán azonban hatalmas küzdelem után vereséget szenvedtünk. A Magyar Kupa elődöntőjében találkozott egymással a két csapat, ahol szintén kiélezett csata zajlott, de végül a bakonyiak kerültek ki győztesen. Az elmúlt napokban javult a helyzetünk, hiszen a Dabas elleni utolsó alapszakaszbeli bajnokin már pályára lépett Matej Gaber, a szlovén játékosunk felépült. Továbbra is két sérültünk van, Bánhidi Bence és Luka Stepancic a rehabilitációt végzi. A meccs előtti napon már csak egy edzés szerepel a programunkban, majd következik a várva vár finálé.

Lelkes és a mindig mellettünk álló kék táborra most is nagy szükségünk lesz. „Ők a mi nyolcadik játékosunk! Rengeteg segítséget kaptunk már tőlük, így most is komoly erőt adhatnak nekünk!” – üzente a #HandballFamily-nek Juan Carlos Pastor vezetőedző.

„Az idény utolsó kihívása vár ránk. Felkészültünk, együtt vagyunk, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, és történelmet írni!” – nyilatkozta Dean Bombac.

A finálé felvezetésében több egykori játékosunkat is faggattuk a döntőbeli élményeiről, zárjuk a felvezetést Danijel Andjelovics mondataival, ami mindent elmond egy aranycsatáról:

„A döntőben nem volt vesztenivalónk, egymásért játszottunk, és mindent beleadtunk, amink volt, minden pillanatban harcoltunk.”

Forrás és képek: pickhandball.hu