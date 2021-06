Szerződést hosszabbított vezetőedzőjével a Mol-Pick Szeged férfi kézilabda-csapata. Juan Carlos Pastor további két évre, 2023-ig írta alá új szerződését.



A hírt a klub elnöke, Szűcs Ernő Péter jelentette be.





"Nagyon boldog vagyok, hogy még két évig a MOL-PICK Szeged vezetőedzője lehetek. Úgy vélem, nagyon jó munkát végzünk, a hangulat pedig kiváló a klubnál és a csapaton belül is. A kitűzött célokat is sikerült elérni, és ezt szeretném folytatni a jövőben is. Most az a célom, hogy folytassuk ezeket a sikereket. Várom a júliusi kezdést, hogy elkezdjük a munkát a következő szezonra. Mindenképpen fejlődni szeretnénk. Minden nap keményen dolgozunk. Fontos lesz a következő idényben, hogy az új Arénánkba költözünk, ez mindenkinek nagy előrelépés lesz. Két évre írtam alá, de számomra mindig a következő nap a legfontosabb ." - nyilatkozta a spanyol vezetőedző a klub honlapjának.

Juan Carlos Pastor 2013-ban érkezett a szegedi kispadra. A Tisza-partiakkal 2 alkalommal megnyerte a bajnokságot, egyszer a Magyar Kupát és 2014-ben elhódította az EHF kupát.



