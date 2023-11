A szakember a Kossuth Rádiónak azt mondta, a Celje kiváló képességű fiatal játékosokból áll, ezért különösen szép eredmény a 40 szerzett gól.



"Kicsit vegyesek az érzéseink a meccsel kapcsolatban, mert védekezésben és támadásban is hullámzó volt a teljesítményünk. Voltak periódusok, amelyekben kifejezetten magas szinten játszottunk, de voltak olyanok is, amelyek során nem koncentráltunk megfelelően" - nyilatkozta Gulyás, és hozzátette, a válogatott szünet után, valamint a Szeged elleni bajnoki rangadó közelsége miatt "természetes, hogy ilyen teljesítményt nyújtott a csapat".



A Veszprém a Celjében aratott 40-33-as sikerrel hat győzelemmel és egy vereséggel vezeti a csoportját és jövő csütörtökön a Celjét fogadja. A csoportkör félidejéhez érve Gulyás Péter szerint jól állnak, annak ellenére, hogy nem minden mérkőzésük sikerült úgy, ahogyan előzetesen eltervezték.



"Összességében jól teljesítettünk a csoportkör első felében, hiszen vezetjük a csoportunkat és most ez a legfontosabb" - jelentette ki a másodedző.

