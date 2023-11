A hazaiak keretéből Marin Jelinic, Nagy Martin, Szymon Dzialakiewicz és Carlos Molina hiányzott, ráadásul Bánhidi Bencének a bemelegítés során megsérült a vádlija. A vendégeknél Omar Jahja, Mikita Vajlupov és Kentin Mahé nem szerepelt a találkozón.

A mérkőzést a helyszínen tekintette meg Juan Carlos Pastor, aki tíz évig volt a szegediek vezetőedzője - a bajnokságot háromszor, a Magyar Kupát és az EHF Kupát egy-egy alkalommal nyerték meg ebben az időszakban -, ezért a kezdés előtt ünnepélyesen köszöntötték őt, majd portréja felkerült a Legendák Falára.

Bár az első két gólt a házigazdák szerezték a teltházas rangadón, a tizedik percben már hárommal vezettek a bakonyiak, akik minden játékelemben egy kicsivel pontosabbak voltak és kevesebbet hibáztak. A meccs negyedénél négy találat volt a különbség, és bár a csereként beállt Mikler Roland bravúros védéseinek is köszönhetően a Szeged innen is visszakapaszkodott, a labdaeladások és a rossz lövések miatt 15-13-as hátrányban volt a szünetben.

Mikler a folytatásban is bravúrokat mutatott be, így csapata egy 4-1-es sorozattal kezdte a második félidőt, és a 35. percben ismét vezetett (17-16). Egyik oldalon sem működhetett a gyors játék, mert mindkét védekezés jól működött, és az is feltűnő volt, hogy a szélsők nagyon kevés labdát kaptak támadásban. Nagyon kicsi volt a különbség a két együttes között, de a Veszprém szinte mindig kihasználta ellenfele hibáit, így a meccs kétharmadánál megint ellépett hárommal (22-25).

A rangadó akkor dőlt el, amikor az emberelőnybe kerülő házigazda négygólos hátrányban büntetőt rontott. Ezt követően is érvényesült a magabiztosabb vendégek nagyobb tapasztalata, így a Szeged elveszítette veretlenségét a mostani bajnoki idényben.

Nedim Remili hét, Dragan Pechmalbec és Gasper Marguc öt-öt góllal, Rodrigo Corrales 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál négyen értek el négy találatot, Mikler Roland tíz, Emil Kheri Imsgard három védést mutatott be.

A két együttes 192. egymás elleni tétmérkőzésén 54 szegedi siker és hét döntetlen mellett a 131. veszprémi győzelem született.

további eredmény:

CYEB-Budakalász - QHB Eger 24-23 (11-9)

később:

HSA NEKA-Dabas KC 18.00

HE-DO B.Braun Gyöngyös - Balatonfüredi KSE 18.00

Carbonex-Komló - MOL Tatabánya KC 18.00

Fejér-B.Á.L. Veszprém - Csurgói KK 18.00

