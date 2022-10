A Telekom Veszprém 31-26-ra legyőzte a címvédő Pick Szegedet a férfi kézilabda NB I szombati rangadóján.

A hazaiaktól Kentin Mahé bordasérülés, a vendégek keretéből Mikler Roland térdfájdalmak, Bánhidi Bence kézsérülés, Sebastian Frimmel talp- és sarokfájdalmak, Luka Stepancic pedig makacs Achilles-ín-sérülés miatt hiányzott.



A Magyar Kupa-címvédő veszprémiek jól használták ki ellenfelük hibáit a meccs elején (3-0), és a bajnokcsapat dolgát tovább nehezítette, hogy a játékvezetők - némi szigorúsággal - már a nyolcadik percben végleg kiállították Rosta Miklóst fejre irányuló ütésért.



Sok volt a bizonytalanság szegedi oldalon, ezért Juan Carlos Pastor vezetőedző a 14. percben 7-3-nál időt kért. Együttese több mint tíz percen keresztül ziccerből és hétméteresből sem tudott betalálni, ezért a spanyol mester a 18. percben megint időt kért, mert a házigazdák folyamatosan növelték előnyüket (10-3).





Volt már nyolc találat is közte, amikor ezt a - továbbra is sokat hibázó, de töretlenül küzdő és a játékot tudatosan lassító - vendégek ötre csökkentették, Momir Ilic hazai szakvezető is időt kért. Csakhamar az ő csapata is megfogyatkozott, mert Omar Jahja - túlzott szigorúsággal - is piros lapot kapott.

Több mint másfél percig kettős emberelőnyben volt a Szeged, amely két góllal kezdte a második felvonást, így ismét látótávolságba került számára az ellenfél (16-12).





Az első félidőben a veszprémi Rodrigo Corrales, a másodikban a szegedi Mirko Alilovic védett remekül, így a különbség tovább csökkente, a 42. percben Momir Ilic 20-18-nál kért időt. Csapata hosszú ideig képtelen volt ismét lendületbe kerülni - a hazai szurkolók ébresztőt kiabáltak -, ezután megint elléptek hárommal.



Erre reagálva a címvédő a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltott, ami egy ideig hatékonyan működött. A vitatható és megkérdőjelezhető játékvezetői ítéletek az egész meccsen, így a hajrában is borzolták a nézők és a játékosok idegeit, de a legfontosabb pillanatokban a veszprémiek maradtak valamivel higgadtabbak, így nagy küzdelemben, nehezen megnyerték a rangadót, amelyen a vendégek egyszer sem vezettek.



A mostani bajnoki idényben a Szeged először veszített pontokat, a Veszprém viszont továbbra is százszázalékos.



A győztes csapatban Mikita Vajlupov öt, Petar Nenadic, Andreas Nilsson és Gasper Marguc négy-négy gólt lőtt, Rodrigo Corrales tízszer védett. A túloldalon Alexander Blonz hétszer, Miguel Martins és Mario Sostaric egyaránt hatszor talált be, Mirko Alilovic 12 lövést védett.



A két csapat 184. egymás elleni tétmérkőzésén 52 szegedi siker és hét döntetlen mellett 125. alkalommal nyert a Veszprém.

Eredmény:

Telekom Veszprém-Pick Szeged 31-26 (16-10)

lövések/gólok: 49/31, illetve 40/26

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 9/7

kiállítások: 6, illetve 4 perc



Később:

CYEB-Budakalász - Sport36-Komló 17.00

Csurgói KK - HÉP-Cegléd 18.00

HE-DO B.Braun Gyöngyös - MOL Tatabánya KC 18.00

Képek: MTI/Kovács Anikó