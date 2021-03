A címvédő Telekom Veszprém házigazdaként 27-23-ra legyőzte a tartalékos összeállításban játszó MOL-Pick Szegedet a férfi kézilabda NB I vasárnapi rangadóján.

Ezzel szinte biztossá vált, hogy az idény végén a veszprémiek játszhatják otthon a bajnoki döntő visszavágóját, ugyanis a győzelmeiken kívül jelenleg egy döntetlenjük, a szegedieknek viszont már három vereségük van.

Eredmény:

Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 27-23 (11-10)



lövések/gólok: 47/27, illetve 48/23

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 8/4

kiállítások: 8, illetve 6 perc

A szegediektől Luka Stepancic, Nik Henigman és Bánhidi Bence sérülés, Bodó Richárd, Bogdan Radivojevic, Joan Canellas, Martin Stranovsky és Rosta Miklós betegség miatt hiányzott.



Mivel a felnőtt keret tagjai közül csak kilenc játékos léphetett pályára, az utánpótlásból egészítették ki a csapatot. Juan Carlos Pastor ezen a találkozón tért vissza együttese mellé a koronavírusos megbetegedését követően.



A hazaiaknál Nikolaj Markussen, Rasmus Lauge Schmidt, Manuel Strlek, Danyiil Siskarjov és Jorge Maqueda nem játszott.



Három veszprémi góllal kezdődött a meccs, de a huszadik percig nem nőtt tovább a különbség. Pastor a kilencedik percben, 5-2-es állásnál időt kért, mert elégedetlen volt játékosai teljesítményével. Rodrigo Corrales, a hazaiak spanyol kapusa nagy bravúrokat mutatott be, ennek ellenére 10-5-ös vezetésük után sorozatban négy gólt kaptak, így újra szorossá vált az állás.



A vendégek Bánhidi hiányában gyakran tanácstalannak tűntek támadásban, de stabilizálták a védekezésüket, ráadásul Mirko Alilovic egyre több lövést hárított.



Több mint hat perc után szerezte első gólját a második félidőben a Szeged, ezt kihasználva ellenfele ismét ellépett négy találattal. Hátránya tudatában a vendégcsapat a kapusa lecserélésével létszámfölényes támadójátékra állt át, ám ez sem vezetett eredményre. A címvédő irányította a játékot, a szegediek fáradni látszottak, de amikor átlendültek a holtponton, egy hármas gólsorozattal ismét felzárkóztak (24-21). Az egyenlítésre nem volt esélyük, ám így is sokkal kisebb különbségű vereséget szenvedtek, mint december közepén, amikor szinte teljes kerettel 36-24-re kaptak ki hazai pályán a Veszprémtől.



A házigazdáknál Petar Nenadic és Dejan Manaszkov öt-öt gólt lőtt, a vendégeknél Mario Sostaric hét, Stanislav Kasparek öt alkalommal volt eredményes. A kapusok közül a veszprémi Rodrigo Corrales húsz, a szegedi Mirko Alilovic 13 védést mutatott be.

További eredmény:

Balatonfüredi KSE - SBS-Eger 39-25 (22-11)



Korábban:

Veszprémi KKFT-Budakalász 26-21 (16-9)

A tabella:

1. Telekom Veszprém 19 18 1 - 689-434 37 pont

2. MOL-Pick Szeged 14 11 - 3 470-356 22

3. Balatonfüredi KSE 14 8 3 3 385-379 19

4. Ferencvárosi TC 15 9 - 6 425-401 18

5. Csurgói KK 17 7 3 7 445-464 17

6. SBS-Eger 18 8 1 9 500-575 17

7. Grundfos Tatabánya KC 10 7 1 2 290-247 15

8. HE-DO B.Braun Gyöngyös 17 7 1 9 461-466 15

9. Budakalász 16 6 2 8 436-445 14

10. Veszprémi KKFT 16 6 1 9 421-440 13

11. Sport36-Komló 14 5 1 8 375-399 11

12. Dabasi KC VSE 13 2 2 9 310-350 6

13. Ceglédi KKSE 16 2 2 12 364-488 6

14. Orosházi FKSE-Linamar 15 1 2 12 332-459 4

