A címvédő Szeged, házigazdaként, 30-28-ra legyőzte a Veszprémet a férfi kézilabda NB I szombati rangadóján.

A hazaiaknak nyerniük kellett, hogy jó esélyük legyen az alapszakasz megnyerésére - ami pályaelőnyt jelent majd a döntőben -, a vendégeknek ehhez egy döntetlen is elég lett volna.

Eredmény:

OTP Bank-Pick Szeged - Telekom Veszprém 30-28 (18-17)

A veszprémi keretből Omar Jahja, a szegediek közül Bánhidi Bence, Sebastian Frimmel és Kent Robin Tönnesen hiányzott. A két együttes 24 napon belül negyedszer találkozott egymással, a címvédő Szeged a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában előbb 13, majd öt, a Magyar Kupa-döntőben pedig három góllal kapott ki, ám ezúttal a bakonyiak nem tudtak olyan hatékonyan védekezni és olyan gyors támadásokat vezetni, mint azokon a találkozókon. Ezúttal a 12. percben vezettek először a vendégek, de 10-8-as előnyük után sorozatban hat gólt kaptak. Mikler Roland három lövést is védett Andreas Nilssonnal szemben, eközben Momir Ilic vezetőedző időt kért és kapust cserélt. Komoly hullámvölgybe került a Magyar Kupa címvédője, és hibáit az ellenfél eleinte rendre kihasználta. Az első félidő hajrájában a házigazdák játékába is becsúszott néhány hiba, ezért a különbség a szünet előtt egy gólra csökkent (18-17).

A negyvenedik percben a Szeged megint két találattal vezetett, de piros lap miatt elveszítette két beállója közül az egyiket, Matej Gabert. A második felvonásban sokkal nagyobb volt a feszültség a pályán, sokkal több volt a játékmegszakítás. Vladimir Cupara jól védett és szerzett egy üres kapus gólt is, Rodrigo Corrales pedig egy büntető erejéig visszaállt és sikerült is védenie. A tavalyi bajnoki döntő óta nem volt szoros, izgalmas végjáték a két együttes találkozóján, most viszont döntetlen állásról kezdődött az utolsó tíz perc. Három perccel a vége előtt megint kettővel jobban állt a némileg fáradni látszó hazai együttes (28-26), és bár a folytatásban Rosta Miklós a keresztlécre lőtt, Dean Bombac betalált, majd Imanol Garciandía egy kínai figura végén beállította a 30-28-as végeredményt. Mikler 12, Cupara tíz, Corrales négy védéssel zárt.

A két csapat 188. egymás elleni tétmérkőzésén a Szeged 128 vereség és hét döntetlen mellett 53. alkalommal győzött. A bajnoki döntő első mérkőzését május 29-én, pünkösdhétfőn, a másodikat június 2-án, az esetleges harmadikat pedig június 6-án vagy 7-én játsszák.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt