Azonnali hatállyal felfüggesztették az edzéseket a Csurgói KK élvonalbeli férfi kézilabdacsapatánál, mert koronavírussal fertőzött játékosokat találtak a keretben.

"Az eddig elvégzett PCR-tesztek során nálunk is születtek pozitív eredmények" - áll a somogyi klub honlapjának csütörtöki közleményében.



A csurgóiak azonnali hatállyal felfüggesztették az edzéseket, és az esetleges kontaktszemélyek (stábtagok, játékosok) is karanténba vonultak, amelyet csak két negatív teszteredménnyel hagyhatnak el.









A Csurgói KK három vereséggel kezdte az élvonal új idényét, szombaton pedig az újonc Veszprém-Felsőörs otthonában lépett volna pályára, ám a találkozó a veszprémi klub közösségi oldalának csütörtök délutáni tájékoztatása szerint elmarad. A rövid közleményből az is kiderül, hogy a csurgóiak közül három kézilabdázó fertőződött meg koronavírussal.

