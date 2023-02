Minden idők egyik legnagyobb visszhangot kiváltó bűnesete napra pontosan tizenhárom esztendeje történt Veszprém városában.

2O09. február 8-án hajnalban a Virág Benedek utca 1. számú ház pincehelyiségében található Patrióta bárban, illetve a szórakozóhely előtti részen verekedés alakult ki, majd ezt követően egy brutális gyilkosság történt. Egy fiatalembert szíven szúrtak, aki a súlyos sérülés következtében elvérzett, majd pillanatokkal később a barátai kezei között hunyt el.

Az áldozat a román válogatott kiváló kézilabdázója, Marian Cozma volt, aki akkoriban a sokszoros magyar bajnok MKB Veszprém csapatának beállójaként kergette őrületbe az ellenfelek védőit. Azonban amíg a pályán a fair play szellemében, szemtől szemben, a szabályokat betartva küzdhetett, ezúttal aljas módon, egy gyilkos fegyverrel támadtak rá a túlerőben levő elkövetők. A segítségére siető klubtársai közül két további játékos is komoly sérüléseket szenvedett: Ivan Pesic, horvát válogatott kapust vesén szúrták, Zarko Sesumot, a szerb nemzeti együttes átlövőjét pedig teljes erővel fejbe rúgták egy körülbelül húsz fős agresszív társaság tagjai.

A magyar hatóságok a felvett tanúvallomások alapján – amelyeket megerősítettek a veszprémi szórakozóhely biztonsági kameráinak felvételei is - azonosították a három fő tettest, majd néhány napon belül le is tartóztatták őket. Egy évvel a gyilkosság után, 2010. február 6-án közadakozásból szobrot emeltek Marian Cozmának a Veszprém Aréna előtt, így állítva emléket a 26 évesen elhunyt sportembernek. Február nyolcadika azóta Veszprém gyásznapjává vált, ám nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a tizenkét esztendeje történt szörnyűség soha be nem gyógyuló sebet ejtett egész Magyarország lelkén is.

Hogy mi lett azóta a gyilkosokkal? Élnek és virulnak. Mert ez a nagy demokráciában így jó...

MARIAN COZMA, NYUGODJ BÉKÉBEN!

Forrás: Dunai Ede hivatalos oldala

Borítókép: Facebook.com/Telekom Veszprém