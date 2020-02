A női kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójának egyik legjobban várt mérkőzésén a magyar bajnoki ezüstérmes Ferencváros Érden fogadja az orosz bajnok Rosztov Don gárdáját.



A középdöntőben, eddig mindkét csapat egy győzelmet és egy vereséget tudott felmutatni. Elek Gábor együttese legyőzte hazai pályán a Bukarestet, de egy szoros meccsen kikapott Dániában, míg Ambros Martin együttese kikapott Metzben, viszont hazai pályán kiütötte a norvég Vipers együttesét.



Mire mennek egymással most?



Ez a mérkőzés jó erőfelmérő lesz a zöld-fehérek számára, megmutathatják szurkolóiknak mit tudnak.

Az elmúlt években mindig szoros csatát vívtak Magyarországon, ezúttal is kiélezett mérkőzésre lehet számítani.

Az elmúlt években, kétszer találkoztak egymással a negyeddöntőben, mindkétszer az orosz csapat jutott a Final Fourba.

Tavalyelőtt negyedikek lettek, tavaly pedig egy végletekig kiélezett csatában buktak el a Győr ellen.



Kik a legnagyobb sztárok?



Nagy visszatérő az orosz csapatba, Anna Vjahireva aki az egyik meghatározó játékosa lehet a Rosztov játékának, de a jobbszélső Julia Manaharovára is nagyon kell figyelnie a Ferencvárosnak.

A korábban Győrben is szereplő Anna Szenyre pedig védekezésben számíthat Ambros Martin.



A Ferencváros együtteséből kiemelkedő formában van Klujber Katrin, valamint Háfra Noémi, de a távozó Lukács Viktória is kiváló formában van.



Esélyek?



A mérkőzés egyértelmű esélyese a Rosztov Don, de a hazai pályán játszó Ferencvárosban, benne van az, hogy megverje ellenfelét, fontos lesz az, hogy ne hagyja gyorsan indulni az ellenfelet, illetve, hogy minimálisra csökkentse a technikai hibák számát.