A legnagyobb forgatókönyvet mindig az élet írja.



Csaknem két évtized után távozik a PPD Zagreb csapatától az ikonjuk, a most 36 éves Zlatko Horvat.



A horvát-válogatott jobbszélső a következő idénytől az észak-macedón bajnoki bronzérmes Metalurg Szkopje együtteséhez távozik.



A második számú fővárosi együttes két szezonban is bejutott a BL legjobb nyolc csapata közé, de nézeteltérések miatt a 2014/2015-ös szezon végén csődbe ment a klub.



Zoran Kastratovic csapata a horvát jobbszélső mellett leigazolta a szerb Momir Rrnicet, a montenegrói Branko Karakast, valamint a szintén szerb Nikola Poticot is.



Forrás: Handball Planet

Borítókép: Alex Grimm / Bongarts / Getty Images