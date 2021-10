A portugál Sporting CP végig vezetve 37-23-ra legyőzte a Tatabánya csapatát a férfi kézilabda Európa-liga csoportkörének második fordulójában, kedden Győrben.

A bajnoki bronzérmes Tatabánya az előző idényben mind a tíz csoportmérkőzését elveszítette az Európa-ligában, és a mostani szezonban is rosszul kezdett, hiszen nyolc góllal kikapott a görög AEK Athén otthonában. A bajnokságban pedig a Gyöngyössel, a címvédő Szegeddel és az újonc NEKA-val szemben is alulmaradt, míg a Dabassal döntetlent játszott.



A magyar csapatot Vladan Matics vezetőedző szombati távozása miatt ezúttal az eddigi másodedző, Sibalin Jakab, valamint Ilyés Ferenc klubmenedzser irányította. A keretből Piotr Wyszomirski, Lukás Urban, Hornyák Péter, Hornyák Bence és Bálint Bence hiányzott.



Rendkívül kemény védekezéssel kezdett a lisszaboni együttes, amely 5-2-re ellépett, és bár Zdolik Bence góljaival igyekezett tartani magát a Tatabánya, a védekezése meglehetősen szellős volt, ezért a vendégek magabiztosan őrizték előnyüket (6-10). Az egyaránt magyar válogatott Győri Mátyás, Juhász Ádám és Sunajko Stefan hatékonyan lőtt, Ancsin Gábor viszont nem tudott eredményesen támadni, ám a magyar csapat legnagyobb problémája az első félidő második felében is a gyenge védekezése volt.



A szünetben 18-13-ra vezetett a Sporting, a második felvonást pedig sorozatban három találattal kezdte, majd a következő hármas gólsorozatot követően a 44. percben már tízzel vezetett (27-17).

Ekkor már eldőlt a mérkőzés, és a folytatásban sem tudta csökkenteni hátrányát a Tatabánya, sőt: a meccs végére teljesen szétesett, és a portugálok egy 8-1-es szériával a vártnál is fölényesebbé tették a győzelmüket.

A hazaiak legeredményesebb játékosa Sunajko volt hat góllal, a vendégeknél a georgiai Erekle Arsenasvili tíz lövésből kilencszer talált be. A portugálok kapusa, Manuel Gaspar 38 százalékos hatékonysággal védett.









A második számú európai kupasorozat következő játéknapja november 16. lesz, amikor a Tatabánya a svájci Kadetten Schaffhausent, Bartók Donát együttesét fogadja Győrben. A Kadetten kedden házigazdaként 28-28-as döntetlent játszott a Székely Mártonnal felálló északmacedón Eurofarm Peliszterrel. A sérüléssel bajlódó Bartókot nem nevezték a meccsre, Székely két védést mutatott be.

A lengyel Orlen Wisla Plock hazai pályán 33-29-re nyert a francia Toulouse ellen, Szita Zoltán három góllal járult hozzá a sikerhez.