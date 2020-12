A horvát női kézilabda-válogatott 25-20-ra legyőzte csütörtökön Romániát a dániai Európa-bajnokság magyar érdekeltségű középdöntős csoportjában.

Jobban kezdtek a románok a koldingi II. csoportban, Cristina Neagu vezérletével 8-4-re elléptek, ezt követően azonban váratlanul megtorpantak, egyre többet hibáztak, hét és fél percig nem találtak be, ezt kihasználva a horvátok 11-8-ra fordítottak.



A szünetben 14-10-re vezettek a horvátok, a második félidő elején tovább növelték előnyüket, majd a románok egy 6-2-es sorozattal felzárkóztak. Akárcsak az első felvonásban, Nenad Sostaric szövetségi kapitány időkérése ezúttal is hatásos volt, így remekül védekező és fegyelmezetten támadó csapata a negyedik meccsét is megnyerte a tornán.



A Siófok horvát beállója, Katarina Jezic mind a négy lövését gólra váltotta, az Alba Fehérvár kapusa, Tea Pijevic pedig kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez.



Az olimpiai bajnok Oroszország szintén százszázalékos maradt, mivel a vártnál sokkal nehezebben ugyan, de egy góllal legyőzte Montenegrót a herningi I. csoportban. A mezőny legeredményesebb játékosa a Debrecen montenegrói játékosa, Jelena Despotovic volt, aki nyolc kísérletből hétszer talált be. A Dunaújváros kapusa, Anastasija Babovic két lövést védett.

Eredmények, középdöntő:

I. csoport (Herning):

Oroszország-Montenegró 24-23 (13-13)

később:

Franciaország-Spanyolország 20.30

II. csoport (Kolding):

Horvátország-Románia 25-20 (14-10)

később:

Norvégia-Hollandia 20.30

