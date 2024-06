A Győri Audi ETO KC 24-23-ra legyőzte a dán Esbjerget a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének szombati első elődöntőjében.

Az ötszörös BL-győztes győri együttes 16. alkalommal volt elődöntős, a négyes döntőben pedig - amelyet tizedszer rendeznek meg a magyar fővárosban - kilencedszer szerepel. Sikerének köszönhetően tizedszer jutott be a fináléba.

Három magyar klub vágott neki a csoportkörnek ősszel, a záró szakaszra egyedüliként talpon maradt ETO azzal a tudattal várta a hétvégét, hogy 2004, vagyis húsz év után zár ismét trófea nélkül, amennyiben nem nyer. Akkor a bajnokságot és a Magyar Kupát is a Dunaferr SE nyerte, míg a győriek az EHF Kupában ezüstérmesek lettek. Idén a két hazai sorozatban a Ferencváros diadalmaskodott, így a kisalföldi alakulatnak ez az utolsó esélye a szezonban a trófeaszerzésre.

A fináléért azzal az Esbjerggel küzdött meg, amely a nyolc között kettős sikerrel búcsúztatta a Ferencvárost. Két éve az elődöntőben, tavaly a bronzmérkőzésen múlta felül a magyar csapat a dán együttest, amely egymást követő két negyedik hely szeretne jobb eredményt idén. A két csapat ezt megelőzően hatszor találkozott egymással, és minden alkalommal az ETO győzött.

A magyar csapatban ezen a hétvégén lép pályára utoljára a nyáron távozó Line Haugsted, Szöllősi-Schatzl Nadine, Ana Gros, Stine Oftedal, Silje Solberg, Rinka Duijndam és Yvette Broch, valamennyien ott is voltak a keretben, amelyből Emilie Hovden maradt ki.

Látványos megnyitó után kezdték a játékosok bemutatását, a vendégeknél a hetedik BL-elsőségéért harcoló egykori győri közönségkedvenc, Nora Mörk kapott a magyar klub kézilabdázóiéhoz hasonlóan hangos fogadtatást. Épp az ő két találata indította az összecsapást, a Győr trénere, Per Johansson pedig már a negyedik perc végén időt kért a dán alakulat 3-0-s vezetésénél. Az első győri gólok és az, hogy Sandra Toft védeni tudott egykori csapata ellen, meghozták a nézők kedvét a szurkoláshoz, mindebből erőt merítve a magyar klub tíz perc elteltével egyenlített, majd röviddel később a vezetést is átvette (6-5). Az ETO határozottabbá, keményebbé váló védekezése bő kilenc perces dán gólcsendet eredményezett. Ennek lezárulta után hét a hat elleni formációra váltott támadásban az Esbjerg, ám ezzel sem tudott a hatékony győri fal fölé kerekedni. A riválisnál a 2023-as év legjobb női játékosa, Henny Reistad a befejezésekben nem villogott, fél perccel a szünet előtt talált be először. Egy perccel a pihenő előtt négy találatra hízott a "hazai" előny (12-8), és ekkora különbséggel zárult az első játékrész is.

A második félidőt is nagy tempóban kezdte az Esbjerg egy 3-1-es periódussal, ezúttal azonban időkérés nélkül megrázta magát az ETO és az addigi legnagyobb különbséget kialakítva hat találatra távolodott el (18-12). Az újfent kapuslehozatallal létszámfölényt kialakító dán együttes a játékrész derekához közelítve megfelezte lemaradását (18-15), ennél jobban azonban sokáig nem tudta megközelíteni a hazai közönség buzdítását élvező Győrt. A védekezések hatékonyságának visszaesése és Reistad játékba lendülése nyomán a záró tíz percre kétgólos győri előnnyel fordultak a felek (21-19). Öt perccel a dudaszó előtt már csak egy volt közte (22-21), az utolsó három percre fordulva pedig egyenlíthetett volna az Esbjerg, ám üres kapunál egy ívelés nyomán a labda a felsőlécen csattant, a következő támadásnál pedig Toft védett. Öven másodperc volt már csak hátra, amikor a Győr csapatkapitánya, Kari Brattset találatával ismét kétgólos volt a különbség. Ebből gyorsan faragott az Esbjerg - Sanna Solberg, a Győr kapusának, Silje Solbergnek az ikertestvére talált be -, majd letámadással hozta zavarba riválisát, amely labdát is vesztett. Támadhatott az egyenlítésért az Esbjerg, ám Toft hárította Sanna Solberg újabb kísérletét az utolsó másodpercben, ezzel döntőbe védte csapatát. Toft a kapujára tartó 33 kísérletből 13-at hatástalanított. Az esbjergi hálóőrök közül Anna Kristensen öt, Amalie Milling három lövést hárított. A győri Estelle Nze Minko hatszor volt eredményes, akárcsak a túloldalon Mörk.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, elődöntő:

Győri Audi ETO KC-Team Esbjerg (dán) 24-23 (13-9)

MVM Dome, v.: Eskil Braseth, Leif André Sundet (norvégok)

gólszerzők: Nze Minko 6, Szöllősi-Schatzl 4, Oftedal, Gros, Brattset 3-3, Győri-Lukács 2, De Paula, Rü, Kristiansen 1-1, illetve Mörk 6, Reistad 5, Möller, Sa. Solberg 4-4, Petersen 3, Rushfeldt 1

lövések/gólok: 39/24, illetve 43/23

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 5/5

kiállítások: 8, illetve 6 perc

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)