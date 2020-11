A Montenegrói Kézilabda Szövetség azonnali hatállyal felmenti a munkavégzés alól Per Johanssont a montenegrói női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányát, még a női kézilabda Európa-bajnokság rajtja előtt.



Az 50 éves szakember az eredeti tervek szerint a kontinenstorna után távozott volna a montenegrói kispadról.



Érdekesség, hogy nem sokkal ezelőtt távozott a válogatott gerincét alkotó Buducnoszt Podgorica edzője, Dragan Adzic is, aki 2010 és 2017 között irányította a válogatottat is.



Per Johansson a 2017-es világbajnokság előtt vette át a délszláv csapatot, akikkel a legjobb eredménye a tavalyi évi világbajnokságon az ötödik hely volt.



Sajtóhírek szerint az egykori legendás átlövő, Bojana Popovic ülhet le mindkét csapatnál a kispadra.



