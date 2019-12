A következő idénytől a norvég Tor Odvar Moen helyett honfitársa és jelenlegi segítője, Bent Dahl lesz az EHF Kupa-győztes Siófok KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője.

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint Tor Odvar Moen családi okokra hivatkozva kérte a 2021 nyaráig érvényes szerződése felbontását, így a szezon végén közös megegyezéssel távozik, és visszaköltözik hazájába.

"Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az SKC megnyerte története első nemzetközi kupáját. A váltás gondolata fel sem vetődött bennünk. Emberileg és szakmailag is tiszteljük őt annyira, hogy elfogadjuk a döntését" - nyilatkozta Tor Odvar Moenről a Siófok KC ügyvezetője, Fodor János.

A norvég szakember az első siófoki idényében - a klub történetének legsikeresebb évét produkálva - megnyerte az EHF Kupát és bajnoki bronzérmet szerzett a csapattal.

Tor Odvar Moen úgy fogalmazott: nehéz döntést kellett meghoznia, és nagyon sajnálja, hogy nem fejezheti be azt a hároméves koncepciót, amit terveztek.

"Nem tudom, mit hoz számomra a jövő. Természetesen nem szeretnék elszakadni a kézilabdától, ez a munkám. Tisztában vagyok vele, hogy nehéz helyzetbe hoztam a klubot, de úgy gondolom, a lehető legjobb kezekbe kerül az irányítás" - tette hozzá a tréner.

Fodor János szerint Bent Dahl vezetőedzői kinevezése biztosítja majd a folytonosságot, és lehetővé teszi a jelenlegi tréner által elkezdett munka befejezését. Szerződése jövő nyártól két idényre szól.

"Bent Dahl leigazolása a szakmai stábba telitalálat volt a tavalyi évben. Ismerjük, tudjuk, hogy milyen edző, és ő is pontosan tisztában van vele, mit várunk el, mit szeretnénk elérni" - hangsúlyozta az ügyvezető.

Tor Odvar Moen szerint kollégája nagyszerű edző, a stílusa és a temperamentuma tökéletesen illik a klub filozófiájához. Hozzátette, nagyon fontos hat hónap áll a siófoki csapat előtt, és minden erejével azon lesz, hogy ebben a szezonban is elérjék a céljaikat.

"A felkérést az eddigi tapasztalataim alapján nagy örömmel fogadtam el. Siófokon egy hosszú távú szakmai koncepció kezdődött el két éve, ezt a munkát fogjuk közösen folytatni a nyártól" - közölte Bent Dahl.



