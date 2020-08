A svéd Per Johansson lett a női kézilabda Bajnokok Ligájában szereplő Rosztov-Don vezetőedzője.

Az 50 éves szakvezető a svéd válogatottat Európa-bajnoki ezüstéremhez, a montenegrói nemzeti együttest - amelyet továbbra is irányít - világbajnoki ötödik és hatodik helyhez, a CSM Bucuresti csapatát pedig kétszer is Bajnokok Ligája-bronzéremhez segítette.



"Egyszerű volt a döntés. Úgy gondolom, a Rosztov-Don edzőjeként van a legnagyobb esélyem Bajnokok Ligáját nyerni, mert ez a világ egyik legjobb klubja. Miután megkaptam az esélyt, nem tudtam nemet mondani" - nyilatkozta az orosz bajnoki címvédő honlapján Johansson.

