A MOL-Pick Szeged 28-26-ra győzött vasárnap az északmacedón Vardar Szkopje otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában.

A két csapat 11. egymás elleni tétmeccsén két döntetlen és hat macedón siker mellett a szegediek harmadszor győztek, Szkopjében első alkalommal jártak sikerrel. A magyar együttes ezt megelőzően legutóbb 2019 novemberében nyert BL-meccset idegenben, azóta hatszor kikapott.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

Vardar Szkopje (északmacedón) - MOL-Pick Szeged 26-28 (15-13)



lövések/gólok: 42/26, illetve 40/28

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 3/3

kiállítások: 4, illetve 4 perc

A vendégek keretéből Luka Stepancic és Dmitrij Zsitnyikov hiányzott.



Hatékony védekezésére alapozva a Szeged a meccs elején 5-2-re ellépett, ám a Vardar csakhamar egyenlített, majd a meccs harmadánál - első alkalommal - a vezetést is átvette. Juan Carlos Pastor vezetőedző időt kért, mert a hazaiak immár pontosabbak voltak, ám a játék képe nem változott, a Vardar egy hármas gólsorozatnak köszönhetően a szünetben 15-13-ra vezetett.



A második félidő elején is fegyelmezetten és tudatosan kézilabdázott a Vardar, amely szándékosan lassította a támadásait, hogy ne fáradjon el a nagy tempóban. A házigazdák a négygólos különbségért támadtak, de nem jártak sikerrel, ezt követően a Szeged előbb egyenlített, majd 22-21-nél ismét vezetett. Mindkét oldalon rendkívül kemény volt a védekezés, de a játékvezetők partnerek voltak ebben.



A hazaiak kihagyott helyzetei után, két perccel a vége előtt a vendégek két góllal elléptek, és végül Bánhidi Bence találataival nagy küzdelemben biztosították a győzelmet.



A szegediek legeredményesebb játékosa Bánhidi és Bogdan Radivojevic volt hat-hat góllal, Stanislav Kasparek pedig ötször talált be.

A hét győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a B csoport második helyén álló Telekom Veszprém jövő szerdán az ukrán Motor Zaporizzsját fogadja a BL csoportkörében, a négy sikerrel és öt vereséggel az A csoportban ötödik Szeged pedig csütörtökön a Vardar Szkopjét látja vendégül.

Borítókép: pickhandball.hu