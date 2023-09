A Fejér-B.Á.L. Veszprémtől idén nyáron távozott játékos kedden az MTI érdeklődésére elárulta, az alapozást végigcsinálta új csapatával, majd egy kivételével az összes felkészülési mérkőzésen pályára lépett, de az utolsó találkozón volt egy rossz kitámasztása, amikor meglökték, a térdük összeütközött, majd az övé emiatt begyulladt. Utána pihentette, majd másfél hét után edzésbe állt, de továbbra sem volt tökéletes a térde, ezért úgy döntöttek, hogy kap egy három adagból álló hialuronsavas injekciókúrát.



"Inkább most, hogy aztán újra százszázalékos legyek, és a szezon további részében ne szenvedjek vele" - nyilatkozta.

A 28 éves átlövő hozzátette, már jó állapotban van a térde, ettől függetlenül az injekciókúrát végig kell csinálni. Kedden kapta meg az utolsó adagot, de ezen a héten még pihen, mert meg kell várni, amíg a szer kifejti a hatását. Stranigg hangsúlyozta, négy hét kihagyás után a jövő héttől elvileg visszaállhat, és a csapatnak szüksége is van rá, mert vannak más sérültek is.

A vezetők és a szakmai stáb tagjai nagyon türelmesek vele és a többiekkel is, de reményei szerint jövő pénteken a Chambéry Savoie otthonában bemutatkozhat a StarLigue-ben. Addig is külön foglalkoznak vele, a csapatorvos rendszerint elmondja a fizioterapeutának, mit csinálhat a játékos és mit nem, a fizioterapeuta pedig összedolgozik az erőnléti edzővel, így kap kezeléseket és edzéstervet is.

Az Elektromos, a Telekom Veszprém, az Orosháza, a Vác és a NEKA korábbi kézilabdázója már szerepelt külföldön, hiszen a dán Mors-Thy játékosa is volt. Mint mondta, Franciaországban meglepően jól sikerült a beilleszkedése a pályán kívül és azon belül is. Elmondása szerint az alapozás kemény volt, de nem túlságosan, és bár az edzések nehezek és nagyon intenzívek, közöttük van idő regenerálódni.

"Az edző azt a típusú játékot várja el, ami én vagyok, ilyen szempontból is jó helyre kerültem. Az egy-egyre építenek, nagyjából arról szól az egész, hogy helyet csinálnak az egy-egyre, és onnan indul a játék" - magyarázta.

Hangsúlyozta, elég gyors a játék és nagy a tempó, de ez nem volt meglepetés számára, mert játszott már ilyen mérkőzéseket az előző idényben az Európa-ligában.

"Egy pillanatra nincs megállás, egyből visszük fel a labdát, ahogyan az ellenfél is. Amikor egy védő nem figyel, azt egyből kihasználják, tehát védekezésben sem lehet pihenni" - mondta.

A Créteil három vereséggel kezdte a francia bajnokságot, legközelebb pedig - pénteken - az USAM Nimes Gard ellen játszik, de ezen a találkozón Stranigg még nem léphet pályára.

Fotó: handball-base.com