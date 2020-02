A női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének negyedik fordulójában a Ferencváros együttese a román CSM Bucuresti csapatához látogatott.



A találkozót a román együttes kezdte jobban, Lekic góljával öt perc után, már kettővel mentek a románok (3-1)



A Ferencváros később felbátorodott, a 10. percre már döntetlen volt az állás Lukács góljaival. (5-5)



Az első félidő első felének végére már vezetett a Ferencváros, sőt a kétgólos előnyért támadhatott. (6-7)



Háfra góljával újra vezetést szerzett a Fradi, így Adrian Vasile kikérte első idejét a mérkőzés 17. percében (7-8)



A huszadik percben Carmen Martin találatával egyenlített a román csapat. (9-9)



Cvijic gólja után visszavették a vezetést a románok, ekkor Elek Gábor időt kért. (10-9)



Az időkérés jót tett a Fradinak, Márton Gréta egyenlített a félidő vége előtt négy perccel (12-12)



Az utolsó néhány percet a bukarestiek bírták jobban, és végül háromgólos előnnyel vonulnak pihenőre a felek.



A második félidőt a románok kezdték jobban, öt perc után négy góllal vezettek Neaguék. (19-15)



A tizedik percre kezdett magára találni a Ferencváros, Szucsánszki illetve Kovacsics góljaival kettőre jött fel a zöld-fehér gárda. (20-18)



A mérkőzés 45. percére állandósult a két gól, de benne volt a Fradiban a győzelem. (21-19)



A találkozó 48. percében háromgólos hátrányban Elek Gábor kikérte második idejét. (23-20)



Az időkérés jót tett a Fradinak Szucsánszki góljával újra kettő volt a különbség (23-21), 10 perccel a vége előtt.



Öt perccel a vége előtt 24:29-nél kikérte Adrian Vasile is a második idejét. (24-22)



Az utolsó percekben is több eladott labda jellemezte a Ferencváros játékát, ezek végül megpecsételték a zöld-fehérek sorsát.



A vereséggel az is eldőlt, hogy a Fradi nem juthat tovább a legjobb nyolc közé.

A végeredmény CSM Bucuresti-Ferencváros 27-24



Borítókép: Fradi.hu