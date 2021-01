A CSM Bucuresti női kézilabdacsapatának sok sérültje van a Ferencváros elleni szombati Bajnokok Ligája-meccs előtt, Adrian Vasile, a román együttes vezetőedzője ennek ellenére optimista és bízik a győzelemben.

A szakember kedden az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy több játékosa is hiányozni fog a budapesti találkozón, de meggyőződése, hogy a pályára lépők tudni fogják, mit kell tenniük a győzelem érdekében.



Arra számít, hogy a bukaresti mérkőzéshez képest - amelyet a házigazdák nyertek 25-19-re - a szombati teljesen más lesz. Emlékeztetett, hogy októberben a Ferencvárosnak több játékosa koronavírus-fertőzött volt, ezért most azt várja, hogy más összetételben áll ki a magyar csapat.



Szerinte némileg fordult a kocka, hiszen nem számíthat a szerb beálló, Dragana Cvijic, a balátlövő Alexandrina Barbosa és Bianca Bazaliu, valamint a fiatal román irányító, Denisa Valcan játékára.



Hozzátette: további játékosai is kisebb egészségi problémával küszködnek.



A román tréner a Ferencvárosról úgy nyilatkozott, hogy érett együttes, amely az évek során világos rendszert alakított ki, és különleges a csapatszellemük.



"Ismerjük az FTC-t. Tudjuk, hogy mi a dolgunk, fontos, hogy az első perctől az utolsóig összpontosítsunk, mert nehéz meccsünk lesz" - fogalmazott Adrian Vasile.



A CSM Bucuresti és az FTC-Rail Cargo Hungaria a BL A jelű csoportjában szerepel. Jelenleg a román csapat a második helyen áll 11 ponttal, míg az FTC a negyedik 8 ponttal.



Borítókép: Facebook.com/ CSM Bucuresti