Az amerikai popsztár, Pink vállalta, hogy kifizeti annak a kézilabdacsapatnak a bírságát, amit azért büntettek meg, mert tagjai a strandkézilabdában szokványos bugyis alsórész helyett rövidnadrágban léptek pályára.



A norvég szövetség még július elején kérte az Eb szervezőbizottságát, hogy a hagyományos bikinialsó helyett játékosaik rövidnadrágot húzhassanak. Indoklásukban az állt, hogy a ruhadarab feleslegesen szexista és az épp menstruáló hölgyek kellemetlenül érzik magukat miatta.



A szervezők elutasították a kérést, az EHF szabályaira hivatkozva. Az előírásban az szerepel, hogy a játékosok legfeljebb 10 centiméter oldalhosszú alsóneműt hordhatnak. A norvég csapat a tiltás ellenére rövidnadrágban lépett pályára a spanyolok elleni bronzmeccsen. A „nem megfelelő ruházat” miatt az EHF 1500 eurós bírságot szabott ki a csapatra.



A hír az egész világot megdöbbentette. A Norvég Kézilabda Szövetség bejelentette, hogy kész kifizetni a büntetést, ám Abid Raja az ország kulturális-, és sportminisztere teljesen nevetségesnek nevezte a helyzetet. A volt teniszező Billie Jean King elsőként jegyezte meg, hogy szexista ez a felfogás, amit abba kell hagyni. Ezt követően az amerikai énekes, Pink is beszállt a vitába és Twitterén felajánlotta, hogy kifizeti a csapat bírságát.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM