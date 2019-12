A női kézilabda világbajnokság csoportkörének, második fordulójában Kim Rasmussen együttese a románokat kiütő Spanyolország ellen játszik sorsdöntő mérkőzést.

A mérkőzés rémálomszerűen indult a magyar csapat számára, öt perc után 4-0-ra vezetett, így kénytelen volt időt kérni.

Az időkérés jót tett a magyar csapatnak, fel is zárkózott kettőre. (5-3)

Azonban a spanyol csapat előbb Pena, majd Barbosa góljaival ismét négy gól lett az előnyük (7-3). A magyar válogatott védekezése, nagyon nehezen akart összeállni, gólt is csak elvétve tudtunk lőni.

Negyed óra után már 10-5-re vezetett Carlos Viver együttese. A védekezés valamennyire kezdett összeállni, kapust cseréltünk, de ez sem segített, De Paula kiválóan védett. A 22. percben 12-8-ra vezettek a spanyolok. Újabb kapuscsere után a magyar csapat feljött 13-10-re így Carlos Viver időt kért. A spanyol válogatottnak ez jót is tett, Barbosa góljával 14-12-re jöttünk fel.

A magyar csapat játéka ezután megállt, 18-12-re húztak el a spanyolok Háfra gólja után a spanyol Hernandez büntetőjét védte Bíró.



Így a szünetben Spanyolország-Magyarország 18-13

Borítókép: keziszövetseg.hu