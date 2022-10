A Ferencváros 26-26-os döntetlent játszott a címvédő Vipers Kristiansanddal a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, szombaton Érden.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég) 26-26 (12-14)

A hazaiak közül Kovacsics Anikó, Bíró Blanka, Alicia Stolle és Szöllősi-Zácsik Szandra hiányzott a keretből. Kiválóan kezdett a Magyar Kupa-címvédő, hatékony támadójátékának, gyors visszarendeződésének és jó védekezésének köszönhetően 18 percen keresztül nem volt hátrányban. A meccs harmadánál Elek Gábor vezetőedzőnek időt kellett kérnie, mert a Vipers egy 5-1-es sorozatot produkált, és 9-7-re ellépett. Az orosz Anna Vjahirjeva vezérletével őrizte, de növelni nem tudta előnyét a címvédő, amely ekkor némileg magabiztosabban és hatékonyabban kézilabdázott, a szünetben pedig 14-12-re vezetett.

A második félidő elején az FTC szakvezetőjének megint időt kellett kérnie, mert elégedetlen volt csapata védekezésével. Előbb a Vipers, majd a hazai csapat lőtt három gólt egymás után, és a 48. percben megint csak egy találat volt a magyar együttes hátránya (20-21), de egyenlítenie nem sikerült a kétszeres olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok norvég kapus, Katrine Lunde remeklése miatt. Az 56. percben megint utolérhette volna ellenfelét a Ferencváros, ám Klujber Katrin bombáját is kivédte Lunde. Az utolsó percben egy kivédekezett norvég támadás után Márton Gréta egyenlített, ekkor már csak 11 másodperc volt hátra, majd az utolsó Vipers-akciót is hatástalanította az FTC, így újabb értékes pontot szerzett. Magyar részről Klujber hat, Emily Bölk öt gólt lőtt, Janurik Kinga 15 védést mutatott be. A túloldalon Vjahirjeva nyolc, Jamina Roberts négy találattal, Lunde 16 védéssel zárt.

A két csapat hetedik egymás elleni mérkőzésén három-három győzelem után először született döntetlen. A három győzelemmel és egy vereséggel álló Győri Audi ETO KC vasárnap a norvég Storhamar HE otthonában lép pályára, a két sikerrel, egy döntetlennel és két vereséggel rendelkező FTC pedig jövő szombaton a cseh DHK Baník Most vendége lesz.

Borítókép és fotók: fradi.hu