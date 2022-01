Svédország elődöntőbe jutott a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon, mivel 24-23-ra legyőzte Norvégiát a középdöntő negyedik, utolsó fordulójában, kedden Pozsonyban.

A világbajnoki ezüstérmes svédeknek csak a győzelem jelentett elődöntőbe jutást, az előző kontinenstornán bronzérmes norvégoknak a döntetlent is megfelelt volna. Az első negyedórában három kiállítás is sújtotta a norvégokat, ennek ellenére 5-4-re vezettek. Mindkét oldalon remek volt a védekezés és a kapusteljesítmény, ezért a megszokottnál kevesebb gól született. Miután a norvég hálóőr, Kristian Saeveraas is betalált, a svéd csapat időt kért, majd létszámfölényes támadásokkal próbálkozott, de a folytatásban sem boldogult ellenfele rendkívül felkészült, összeszedett védekezésével, így a szünetben 14-9-es hátrányban volt. Jelentősen javult a svédek védekezése a második félidő elején, a csereként beállt Peter Johannesson bravúrosan védett, tíz perc alatt csupán egy gólt kapott. Csapata minden norvég találatra kettővel válaszolt, ám hiába zárkózott fel 18-17-re, ellenfele egy 4-1-es szériával ismét ellépett. Az 55. percben úgy tűnt, nem lesz izgalmas a hajrá, ám a norvégok statikus támadásait, hibáit és figyelmetlenségeit kihasználva Svédország egy négyes gólsorozattal egyenlített.

Az utolsó perc döntetlenről kezdődött, 15 másodperccel a vége előtt Valter Chrintz büntetőből betalált, a túloldalon viszont Sander Sagosen a keresztléc fölé bombázott, így a svédek győztek, akik csak 2-1-nél, és a legvégén 24-23-nál vezettek a meccsen. A norvégoknál Harald Reinkind, a svédeknél Chrintz zárt hat lövésből hat góllal. A svéd kapusok közül Johannesson 44, Tobias Thulin 26 százalékos védési hatékonysággal járult hozzá a sikerhez. A másik háló előtt Torbjörn Bergerud 67, Kristian Saeveraas pedig 31 százalékot produkált.

Eredmények, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport (Pozsony): Svédország-Norvégia 24-23 (9-14)



