A Bajnokok Ligája 2023/24. évi küzdelmeiben 16-16 csapat vesz részt, a magyarokat a nőknél hárman, a férfiaknál ketten képviselik.



A nőknél a bajnok győriek mellett a BL-ezüstérmes Fradi is indul, valamint a bajnokságban harmadik helyen záró debreceniek is megmérettethetik magukat a legrangosabb kupasorozatban.



A férfiaknál idén Veszprémbe került a bajnoki cím, az ezüstérmes szegediek szabadkártyával kerültek be. A kékek új edzővel vágnak neki a BL-nek, miután Juan Carlos Pastor tíz évet követően távozott a Picktől.

A csoportok beosztását június 27-én készíti el az EHF



A teljes mezőny a nőknél:

These are the 16 teams participating in the next edition of the ????????????????????'???? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????.



The draw will take place on 27 June at ⏰ 11:00 CEST in ???? Vienna. Teams will be drawn in two groups of eight.



Read more ???? https://t.co/ivJBFLJza3 pic.twitter.com/4Wr4F7kVQN — EHF Champions League (@ehfcl) June 20, 2023

És a férfiaknál:

These are the 16 teams participating in the next edition of the ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????.



The draw will take place on 27 June at ⏰ 11:00 CEST in ???? Vienna. Teams will be drawn in two groups of eight.



Read more ????https://t.co/dIXmIPp0n1 pic.twitter.com/bks7RJWVXw — EHF Champions League (@ehfcl) June 20, 2023



Borítókép: Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images