Az Alba Fehérvár KC és a Debrecen után a Váci NKSE csapatáról is kiderült, hogy koronavírusos megbetegedések miatt nem játszik hazai pályán a női kézilabda Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

A váciaknak szombaton a cseh bajnok DHK Baník Most otthonában kellett volna szerepelniük a párharc első mérkőzésén, a visszavágót pedig egy héttel később a Pest megyei városban rendezték volna.



A magyar klub azonban pénteken a honlapján közölte, hogy szakmai stábjának egyik tagja megfertőződött, egy játékos esetében pedig kétes eredményt hozott a koronavírusteszt.



A szombati mérkőzés elmarad, a továbbjutás pedig egy találkozón dől el, amelyet jövő szombaton Csehországban rendeznek.



A DVSC Schaeffler szintén szombaton játszotta volna az első meccset a török Kastamonu Belediyesi GSK otthonában, ám jelenleg is hatósági járványügyi megfigyelés alatt áll a magyar csapat, ezért nem tudott elutazni. A továbbjutás ebben az esetben is egy mérkőzésen dől el, amelyet ugyancsak jövő szombaton rendeznek, Kastamonuban.



Az Alba Fehérvár KC már korábban feladta a pályaválasztói jogát, így jövő szombaton és vasárnap is a norvég Storhamar HE otthonában lépne pályára, ám mivel csütörtökön ismét karanténba került a csapat, kétségessé vált az utazás.



A selejtező harmadik fordulójának győztesei az Európa-liga csoportkörébe kerülnek.

