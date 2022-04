A Pick Szeged nem jutott negyeddöntőbe a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel házigazdaként 36-35-re legyőzte ugyan a német Flensburgot a rájátszás első fordulójának csütörtöki visszavágóján, de 60-57-es összesítéssel elveszítette a párharcot.

A németek múlt szerdán 25-21-re győztek az első mérkőzésen.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó: Pick Szeged - Flensburg-Handewitt (német) 36-35 (17-18)



lövések/gólok: 55/36, illetve 52/35

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 5/4

kiállítások: 2, illetve 2 perc

Továbbjutott: a Flensburg, 60-57-es összesítéssel.

A hazaiak keretéből Luka Stepancic és Bánhidi Bence, a vendégektől Lasse Möller, Franz Semper és Aaron Mensing hiányzott, Magnus Röd pedig bár be volt nevezve, nem lépett pályára.



A Szeged nagyon rosszul kezdett, öt perc után már 0-3 volt az állás. Ezt követően tíz percig felváltva estek a gólok, ami a németek számára rendkívül kényelmes forgatókönyv volt, hiszen ekkor már megnyugtató előnyben játszhattak.



A javuló védekezésükre alapozó házigazdák gyors ellenakciókkal 3-0-s sorozatot produkáltak, és egyenlítettek. Miután a Flensburg megint ellépett kettővel, Juan Carlos Pastor szegedi vezetőedző időt kért, a kapuba pedig Mirko Alilovic helyett Mikler Rolandot állította.

Támadásban jól teljesített a magyar bajnoki címvédő, ellenfele gyors ellencsapásait azonban nem tudta megfékezni. A szegediek a 27. percben vezettek először, viszont a szünetben ismét jobban álltak a vendégek, akik végig magabiztosan őrizték összesítésbeli előnyüket, mert néggyel kevesebb lövést rontottak, mint ellenfelük.

A második félidő elején a Szeged visszavette a vezetést, majd egy újabb hármas gólsorozat után a 43. percben már kettővel jobban állt a Flensburgnál. Rendkívül izgalmas hajrát ígért, hogy az 52. percben 33-30-ra ellépett a Pick, ám a folytatásban hat percig nem talált a hálóba, így nem volt esélye a továbbjutás kiharcolására.





A szegedieknél Sebastian Frimmel hat, Matej Gaber öt gólt szerzett, Bodó Richárd viszont 11 lövésből csupán hármat értékesített. A túloldalon Hampus Wanne kilenc, a mezőny legjobbjának megválasztott Jim Gottfridsson hét, Johannes Golla hat találatig jutott.

A kapusok közül Mikler kilenc, Alilovic három, a vendégeknél Benjamin Buric 11 védéssel zárt.

A két csapat kilencedik egymás elleni mérkőzésén egy döntetlen és hat Flensburg-siker mellett másodszor győzött a Szeged.

szerdán játszották:



Telekom Veszprém-Vardar Szkopje (északmacedón) 31-31 (18-13)

Tj.: a Veszprém, 61-53-as összesítéssel.

RESULT: Congrats to @SGFleHa

Well done to @pickhandball for winning the #MOTW but Flensburg win by +3 on aggregate and advance to the #ehfcl QF...

