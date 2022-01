A női kézilabda Bajnokok Ligája 9. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros a Brest Bretagne otthonában. Az őszi találkozón a Ferencváros óriási csatában legyőzte a francia bajnokot.



Elek Gábor nem számíthatott Julia Behnkére sérülés miatt, majd pár órával a találkozó kezdése előtt az egyik kapus Bíró Blanka is megsérült.

A találkozó Klujber góljával indult, de a Bretagne fordítani tudott, öt perc után Fauske harmadik góljával 4-3-ra vezettek a franciák.

A tizedik percben Fauske már a negyedik gólját lőtte. (6-4)

