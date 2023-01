A Ferencváros 24-21-re kikapott a francia Brest Bretagne otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, vasárnap.

A magyar csapat keretéből Kisfaludy Anett, Kovács Anett, Béatrice Edwige és Klujber Katrin is hiányzott, ott volt viszont Cirjenics-Kovacsics Anikó, aki legutóbb a tokiói olimpián játszott mérkőzést, utána vállműtétje, majd gyermeke születése miatt szüneteltette pályafutását.



Hiába kezdett jól az FTC (4-1), a meccs negyedénél már a Brest vezetett két találattal (8-6).



Ekkor Elek Gábor vezetőedző időt kért, ezzel egy időre megtörte a franciák lendületét, de a folytatásban Julie Foggea védéseire alapozva és Djurdjina Jaukovic vezérletével tovább növelte előnyét a házigazda. A Ferencváros már 27 perc alatt eljutott tíz rontott lövésig, és az első félidő utolsó tíz percében csupán egyszer talált a hálóba.



A franciák a szünetben 14-10-re vezettek, Foggea pedig a második felvonást is remekül kezdte a kapuban, így továbbra is több magyar lehetőség kimaradt.



A találkozó háromnegyedénél azonban megint csak két gól volt a különbség, de egy 3-0-s sorozattal újra ellépett a hatékonyabban támadó Brest. A hajrában nem változott a játék képe, így az FTC-nek nem volt esélye a pontszerzésre.



A vendégek legeredményesebb játékosa Emily Bölk volt négy góllal, Bíró Blanka 11 védést mutatott be. A túloldalon Djurdjina Jaukovic hét, Coralie Lassource és Monika Kobilinszka négy-négy találattal, Julie Foggea 16 védéssel zárt.



A két csapat negyedik egymás elleni meccsén egy ferencvárosi siker mellett harmadszor nyert a Brest.



Az öt győzelemmel, egy döntetlennel és hat vereséggel álló FTC február 4-én Szikora Melinda csapatát, a német Bietigheimet fogadja Érden, a kilenc sikerrel és három vereséggel rendelkező Győri Audi ETO KC pedig másnap a török Kastamonu Belediyesi GSK otthonába látogat.



Eredmény, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

Brest Bretagne (francia) - FTC-Rail Cargo Hungaria 24-21 (14-10)

lövések/gólok: 45/24, illetve 45/21

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 5/2

kiállítások: 2, illetve 4 perc

Borítókép: